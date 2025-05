Filmitegijad: riik peaks blokeerima filme loata levitavad netilehed

Filmivaldkonna esindusorganisatsioonid on rahulolematud, et Eesti seadused ei luba tõkestada ligipääsu välismaistele piraatlehtedele, mis levitavad Eesti autorite filme. Justiits- ja digiministeerium on lubanud lahendusi otsida.

Filmitööstuse klaster, audiovisuaalautorite liit, filmilavastajate gild ja stsenaristide gild ning autoriõiguste kaitse organisatsioon andsid justiits- ja digiministeeriumile teada, et autoriõigusseaduse muudatusse kavandatud blokeerimismeede on ääretult vajalik tõkestamaks autoriõigusi ja autoriõigusega kaasnevaid õigusi rikkuva sisu kättesaadavust Eesti territooriumil.

"Leedus, Soomes, Rootsis, Norras, Taanis, Hollandis, Saksamaal, Austrias, Prantsusmaal, Itaalias, Hispaanias, Portugalis, Kreekas, Suurbritannias ja Iirimaal on blokeerimismeedet rakendatud sadade rahvusvaheliselt tuntud autoriõigusi rikkuvate veebikeskkondade suhtes, mille vahendusel suunatakse üldsusele laiaulatuslikult litsentseerimata sisu, tekitades seeläbi suurt kahju sisuloojatele," kirjutas ametiliitude esindaja.

Autoriõiguste kaitse organisatsioon märkis, et on tuvastanud Eesti riigitunnusega domeeni https://lordfilm.ee/, mis on aga tegelikult Vene päritoluga veebikeskkond, mis on tuntud loata autoriõigusega kaitstud sisu jagamisel.

"Sarnaselt teiste selliste lehtedega käib ka Lordfilmi tegevus läbi mitmete eri domeenide ja Eesti riigitunnusega tippdomeen on üks paljudest. Küll aga toimub just selle domeeni vahendusel näiteks Taska Filmi filmide, nagu "Klassikokkutulek 3: Ristiisad", "Klassikokkutulek 2: Pulmad ja matused", "Klassikokkutulek", "Apteeker Melchior" ja "Apteeker Melchior. Viirastus", ilma loata üldsusele suunamine," kirjutas organisatsiooni esindaja ja lisas, et seadused ei võimalda neil kaitset saada Eesti Interneti Sihtasutuselt ega ka tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ametilt (TTJA).

Justiits- ja digiministeerium kinnitas, et võtab filmitegijate ja autorikaitse pöördumises toodud asjaolud teadmiseks ning kaalub blokeerimismeetmega seaduse tasemel edasi minemist.

Ministeerium märkis, et kui Eestis tegutsevate õiguste omajate peamiseks probleemiks ei ole suurematel platvormidel, vaid Eestis registreeritud digiplatvormidel toimuv, siis tuleb digiteenuste määruse kohaselt tõepoolest

pöörduda Eestis TTJA poole, kuid selle ameti volitused on piiratud.

"Mööname, et autoriõiguse seaduse kohaselt ei ole TTJA-le antud võimalust

ettekirjutuse tegemiseks infoühiskonna teenuse osutajale, et nõuda veebiliidese kaudu esitatava autoriõigusi või autoriõigusega kaasnevaid õigusi rikkuva

teabe kõrvaldamist, veebiliidesele juurdepääsu piiramist või veebiliidesele juurdepääsul tarbijatele hoiatuste lisamist," lisas ministeeriumi esindaja.

Ministeeriumi hinnangul on välismaiste platvormide puhul õiguste rikkumise

takistamine praeguse õiguse järgi veelgi keerulisem.

"Seetõttu pakkusime mullu väljatöötamiskavatsuses (VTK) välja täiendavate haldusõiguslike meetmete loomise võimaluse autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste kaitse tagamiseks üldsusele kättesaadavaks tegemise õiguse kontekstis ehk nn DNS (domain name system) blokeerimine ning IP-põhine blokeerimine. VTK-le laekunud tagasiside kohaselt on meetme väljatöötamine võimalik, kuid näiteks IP-põhine blokeerimine ei leidnud laiemat toetust," lisas ministeeriumi esindaja kirjas filmiesindajatele.