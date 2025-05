Rohetehnoloogia buum näib selleks korraks läbi olevat

Poliitilised muutused USA-s, tehisintellekti pealetung ja suurenenud kaitsekulutused on viinud tuule ja rahastuse rohetehnoloogia purjedest. Kuigi täielikku kadu rohesektorile oodata ei ole, tundub buum vähemalt selleks korraks läbi olevat. Ka Eestis on mõned rohesuunitlusega investeerimisfondid tegevuse lõpetanud.

Esmaspäeval teatas LHV, et paneb kinni oma roheinvesteeringute pensionifondi.

LHV varahalduse fondijuht Vahur Vallist ütles, et maailm on muutunud. "Maailma kõige suurema aktsiaturul ehk siis USA-s on fookus nihkunud vähemasti hetkel kõigest, mis on roheline või jätkusuutlik," sõnas Vallist.

Fondijuht märkis, et ka Euroopas on rõhuasetus liikunud rohetehnoloogialt mujale, näiteks kaitsetööstusele. "Investeeringud on ära jäetud seetõttu, et väljavaade on muutunud ebamäärasemaks. Needsamad ettevõtted, kus nähti väga suurt tuleviku kasvu – pigem on see kasv jäänud tulemata," lausus Vallist.

Aasta alguses pani ühtegi investeeringut tegemata end kinni Sunly rohefond. Fondi endine juht Erki Ani ütles, et kuigi näeb roheinvesteeringutes tulevikku, on praegu sektoris madalseis. Samas näeb ta võimalusi tõusuks.

"Kaitsetööstus ja tehisintellekt tulid, mis siis natukene tekitasid varju rohetehnoloogiale ja samamoodi siis investorkogukonnale. Aga rohetehnoloogia on kindlasti muutumas, see tähendab seda, et digitaalsest maailmast me liigume rohkem tööstusmaailmasse," ütles Ani.

Riskikapitalist Margus Uudam märkis, et sektorite buumimine ja seejärel langus on tavapärane.

"Tavaliselt niimoodi investeeringute tipust tekib selline pettumuse laine, et kõik ei olnudki kuld, mis hiilgab. Ja sealt tekib langus, aga sellelt pinnalt tekib ka selgus, kuhu kapitali tasub investeerida," ütles Karma Ventures asutaja Uudam. "Sellest praegusest tsüklist on tekkinud väga mitmeid suuri võitjaid, aga samas üleinvesteeringute tagajärjel tekivad ka suured kaotused."

Siiski lisas ka Uudam, et prioriteedid on maailmas nihkunud.