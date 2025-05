Lääne-Virumaal katsetati õhutõrjesüsteeme Mistral ja Piorun

Sihtmärki tabasid kõik kuus masinalt lastavast Mistralist ja kolm õlalt lastavast Pioronist tehtud lasku. Sihtmärkideks olid Eesti kaitseväetööstuse ettevõttes KrattWorks tehtud droonid.

"Mis puudutab seda laskmist, siis droonist sihtmärgi kasutamiseks on meie toode juba lõpuni arendatud ja seda enam edasi arendama ei pea. Kuna see toode on aga nii hea ja stabiilne platvorm, siis me oleme seda arendamas järgmisteks funktsioonideks," lausus Krattworksi müügijuht Karmo Saar.

"Täna lasime Mistralist, mille laskekaugus on arvestuslikult kaheksa kilomeetrit, ja Piorunist, mille laskekaugus jääb viie-kuue kilomeetri kaugusele. Homme pakume tiiru kaitseväe teistele üksustele, kes saavad harjutada droonide tõrjumist," kirjeldas õppusi õhutõrjepataljoni ülema asetäitja major Taavi Talunik.