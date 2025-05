Päästjad harjutavad 160 meetri kõrgusest tuulikust inimese päästmist

"Päästjad harjutasid täna sellist stsenaariumi, kus tuuliku hooldustehnik on saanud üleval gondlis vigastada ja ta tuleks sealt kanderaamil alla tuua. Tuulikus endas sees on küll lift, aga et tehnik on saanud selliseid vigastusi, siis liftiga teda paraku alla transportida ei saa," rääkis Eesti varingupäästemeeskonna spetsialist Mihkel Uueküla.

Esmalt tuleb 159 meetri kõrguselt alla kanderaamil nukk ehk viga saanud tuuliku hooldustehnik. Seejärel laskuvad päästjad. Üks laskumine võtab aega umbes kuus minutit.

"Ikkagi korralik eneseületus, et see alguses rippusaamine, see oli ikka väga hirmus. Aga väga äge ka," ütles Keila päästekomando päästja Meelis Nõlvak.

Tuulikust päästmise õppusi on korraldatud varemgi, kuid nii kõrgest tuulikust laskumist harjutatakse esimest korda. Õppusel osalevad nööripäästevõimekusega Keila komando ja tuulepargile lähimad Vändra ja Pärnu-Jaagupi komandod.

"Päästjad said hakkama hästi. Kui päriselt peaks õnnetus juhtuma, siis Eestis päästesündmusele reageerib alati lähim päästekomando ja lisaks kui seal on vaja eritehnikat või erivõimekusi, siis reageerib lähim erivõimekusega komando," ütles Mihkel Uueküla.

Päris õnnetuse korral on päästeametil praegu nööripäästevõimekus töötamiseks kuni 50 meetri kõrgusel. Kõrgemates oludes treenimine annab aga kogemust ja näitab, missugust võimekust ja varustust tulevikus vaja võib minna.

"Tuulikus juhtub õnnetusi harva, kuid me peame olema ka selleks valmis, et kui õnnetus juhtub, siis meil on kindel teadmine ja meie töövõtjatel on kindel teadmine ja samamoodi ka komando inimestel on kindel teadmine, et tuulikust on võimalik päästa," rääkis Enefit Greeni juhatuse liige Innar Kaasik.

Esmaspäeval alanud õppus jätkub veel ka neljapäeval. Kokku osaleb õppusel ligi 50 päästjat.