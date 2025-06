Pärnumaal avati 400 miljonit maksma läinud Sopi-Tootsi tuule- ja päikesepark

Sopi-Tootsi tuule- ja päikeseparki arendas ettevõte Enefit Green. Pargis on 38 250-meetrist tuulikut ja umbes 112 tuhat päikesepaneeli. Tuule- ja päikesepark hakkavad aastas tootma üle 770 gigavatt-tunni elektrit, mis on umbes kümnendik Eesti elektritarbimisest.

Taastuvenergia pargi ehitust alustati kaks aastat tagasi ja esimene elekter anti võrku möödunud sügisel.

"Tegemist on Eesti suurima taastuvenergia alaga, kus on Eesti suurim tuulepark ja see katab ligikaudu kümnendiku Eesti kogu tarbimisest. Ma julgeksin öelda, et tegemist on ikkagi väga olulise Eesti elektrisüsteemi osaga," sõnas Enefit Greeni juhatuse esimees Juhan Aguraiuja.

"Siin sageli on räägitud sellest, et me oleme taastuvenergia arendamisel kaotanud kümnendi, aga ajal, kui Tootsi tuuleparki hakati 2012. aastal planeerima, oleks olnud selle toodangu maht 200 gigavatt-tundi aastas. Neli-viis aastat hiljem oleks see olnud 400 gigavatt-tundi aastas ja nüüd on ta 670 gigavatt-tundi aastas ehk tegelikult oleme saanud palju võimekama, kaasaegsema ja modernsema tootmisvõimsuse," lausus energeetika- ja keskkonnaminister Andres Sutt.