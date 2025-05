USA võimude teatel rikkus Columbia ülikool tudengite kodanikuõigusi

USA võimude uurimine leidis, et Columbia ülikool jättis tähelepanuta juudisoost tudengite ahistamise ning rikkus föderaalset kodanikuõiguste seadust.

USA tervishoiuministeeriumi kodanikuõiguste büroo uurimine leidis, et Columbia ülikool ignoreeris juudisoost üliõpilaste ahistamist pärast 7. oktoobril toimunud Hamasi rünnakut. Agentuur teatas, et ülikool ei uurinud ega karistanud vandalismiga seotud tegevust, vahendas The Wall Street Journal.

"Leiud dokumenteerivad vaenulikku keskkonda, mida Columbia juudi tudengid on pidanud taluma üle 19 kuu. Julgustame Columbia ülikooli tegema meiega koostööd, et jõuda kokkuleppele, mis kajastaks muudatusi, mis tõesti kaitsevad juudi tudengeid," ütles kodanikuõiguste büroo direktori kohusetäitja Anthony Archeval.

Columbia ülikooli pressiesindaja ütles, et kool võtab probleeme tõsiselt ja teeb nende lahendamiseks koostööd valitsusega.

Columbia on juba jäänud võimude surve alla ning ülikool peab praegu Trumpi administratsiooniga kõnelusi föderaalse rahastamise üle.

Märtsis selgus, et Trumpi administratsioon kärbib 400 miljoni dollari ulatuses toetusi Columbia ülikoolile. Võimud seadsid seejärel tingimused läbirääkimisteks.

Kodanikõiguste büroo teatas, et selle järeldused põhinesid tunnistajate intervjuudel, antisemiitlike vahejuhtumeid kajastanud aruannetel ja Columbia enda antisemitismiga võitlemise töörühma aruannetel.

Samal ajal jätkab Trumpi administratsioon veel ka võitlust Harvardi ülikooli vastu. Neljapäeval teatas Trumpi administratsioon, et tühistas Harvardi ülikooli õiguse võtta vastu välisriikide tudengeid.

Vastasseis Trumpi administratsiooni ja ülikoolide vahel on tekitanud mure sõnavabaduse ja akadeemilise vabaduse pärast.