USA survestab Kuubat ja saatis jõudemonstratsioonina piirkonda lennukikandja

Ajaleht The New York Times teatas, et Donald Trumpi administratsioon avaldab Kuuba kommunistlikule režiimile survet ning lennukikandja Nimitz jõudis koos saatelaevadega Kariibi mere lõunaossa.

Lehe allikate teatel kavatseb Trumpi administratsioon kasutada lennukikandjat praegu jõudemonstratsiooniks, mitte platvormina suuremateks sõjalisteks operatsioonideks.

Jaanuaris vahistas USA Venezuela diktaatori Nicolás Maduro ning toona toetas Ühendriikide vägesid lennukikandja Gerald R. Ford.

Nimitz viibis piirkonnas juba varem õppustel ning tegi hiljuti koostööd Brasiilia mereväega, kuid selle saabumine langes kokku USA justiitsministeeriumi otsusega esitada süüdistused Raúl Castrole.

Kommunistliku Kuuba rajaja Fidel Castro 94-aastast venda süüdistatakse mõrvas, vandenõus USA kodanike tapmiseks ning lennuki hävitamises. Meedias levivad väited, et Raúl Castro on endiselt Kuuba mõjuvõimsaim poliitik ning riigi president peab talle aru andma.