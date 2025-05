Saksa kohus lükkas tagasi Peruu põllumehe kliimakaebuse energiafirma RWE vastu

Kohus teatas, et Peruu põllumehe Saul Luciano Lliuya kümne aasta taguses kohtuasjas, milles väideti, et RWE heitkogused on aidanud kaasa Andide liustike sulamisele ja suurendanud tema kodu üleujutusriski, ei ole apellatsioonkaebus võimalik.

Lliuya on öelnud tuginedes Carbon Majorsi andmebaasile, mis jälgib suurimate fossiilkütuste tootjate ajaloolisi heitkoguseid, et RWE vastutab umbes 0,5 protsendi ülemaailmse inimtekkelise heitkoguse eest alates tööstusrevolutsiooni algusest ja peab maksma proportsionaalse osa kliimamuutustega kohanemiseks vajalikest kuludest.

Peruu põllumehe elamispaigas vajaliku ja 3,5 miljonit dollarit maksva üleujutuste kaitseks ehitatavate rajatiste puhul oleks RWE osa Lliuya arvutuste kohaselt umbes 17 500 dollarit. 44-aastane farmer, kelle perekond kasvatab maisi, nisu, otra ja kartuleid Huarazi lähedal asuvas mägises piirkonnas, on öelnud, et otsustas RWE kohtusse kaevata, kuna see on üks Euroopa suurimaid saastajaid – mitte mõnda konkreetset ettevõtet tema kodu lähedal.

RWE, mis järk-järgult oma söeküttel töötavaid elektrijaamu sulgeb, on öelnud, et ühte süsinikdioksiidi tekitajat ei saa globaalse soojenemise eest vastutavaks pidada.