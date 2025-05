Valitsus kavatseb riikliku fondi abil ehitada uue suurhalli

Unibet Arena suurhall mahutab spordiüritustel 7000 inimest. Üheksa aastat suurhalli juhtinud, Rally Estonia korraldaja ja praegune T1 juht Tarmo Hõbe ütles, et Eestit ei ole suurte ürituste kaardil. Eriti talvisel perioodil tuleb pakkumistest loobuda. Uues hallis võiks olla kuni 15 000 seisukohta.

"Kui tuleb mõne maailmaartisti kontsert, suured kontserdikorraldajad-promootorid, ei saa Eestit kaaluma hakata, kuna kui isegi Unibet Arena, mis on Eesti suurim areen, müüa välja, põhimõtteliselt pole võimalik jõuda tasuvuspunkti. Täna paratamatult artistid lähevad, kui nad tulevad Baltimaadesse, kas Riiga, Vilniusse või Kaunasesse," rääkis Hõbe.

"Kui Island oma suurhalli valmis saab 2027. aastal, on Eesti minu teada ainuke arenenud riik Euroopas, kus suurürituste korraldamiseks sobilikku halli ei ole," ütles haridusminister Kristina Kallas (Eesti 200).

Halli rajamist hakkab juhtima Eesti olümpiakomitee (EOK), kes kõigepealt analüüsib, millist halli Eesti vajab.

"Reaalsus on see, et ainult pallimängude jaoks suurt halli teha ei ole võimalik, see lihtsalt ei majanda ennast igapäevaselt ära. Mis tähendab et me peame juurde tooma sinna kontserdid, konverentsid, messid. Tõenäosus, et see päris erakapitalil ära tasuks, investeeringu tagasi teeniks, ei ole väga suur. Mis tähendab, et me vajamegi riigipoolset abi ja tuge, et hall valmis ehitada," lausus EOK peasekretär Kristo Tohver.

Eesti 200 ettepanekul kavatsebki valitsus luua spordi- ja kultuuri valdkonda panustamiseks kaks riiklikku fondi. Ühes on suured spordiobjektid ja teine fond on seotud nende jaoks eraraha võimendamisega.

"Kahe fondi loomise aluseks on kaughasartmängumaksu suunamine nendesse fondidesse ehk kaughasardi maks on põhibaas, mille pealt neid fonde kasvatama hakatakse ja mille pealt neid investeeringuid spordiobjektidesse, sealhulgas universaalsesse suurhalli ja ka kultuuri ja sporti laiemalt tuleb," lausus Kallas.

Raha kogumiseks mõeldud kaughasartmängu maksumäär langeks 2028. aastaks nelja protsendini, ütles Kallas.

"Mis suurendab Eesti registreeritud litsentside arvu ja suurendab ka maksutulu, mille pealt me saame investeerida kultuuri ja spordi tegevustesse," lausus ta.

Halli ehitamiseni võiks jõuda 2029. aastal ehk Eesti korvpalli EM-iks seda valmis ei saa, ütles Kallas.