Galerii: Tallinnas toimus Pride 2025 rongkäik

Tallinnas algas kell 13 Eesti LGBT ühingu korraldatud Tallinna Pride 2025 rongkäik. Kolmetunnisena kavandatud rongkäik algas Harju tänavalt ning suundus Tornide väljakule.

"Me tuleme kokku, et tähistada saavutatut, aga ka meenutada, et töö ei ole kaugeltki läbi. Pride ei ole vaid LGBT+ kogukonna sündmus – mida rohkem meid koos on, seda tugevam ja kaugemale kostev on meie hääl. Me kõnnime üheskoos, sest turvalisus, võrdsed õigused ja väärikus ei tohi olla privileeg. Need peavad kuuluma kõigile!" ütlesid korraldajad.