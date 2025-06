Terviseameti uuring näitab vajadust uute suitsetamispiirangute järele

Terviseameti uuringile vastanud soovivad, et avalikus ruumis reguleeritaks suitsetamist rohkem. Poliitikute seisukohad on aga sellel teemal erinevad.

Terviseameti värske veebiküsitlus kaardistas avalikus ruumis suitsetamist ja e-sigarettide kasutamist. 1725 vastaja seast 84 protsenti leidis, et avalikus ruumis tuleks suitsetamist või e-sigarettide kasutamist rohkem reguleerida. Ligikaudu 70 protsenti vastanutest leidis, et suitsetamine avalikus ruumis on levinud nähtus ja häirib teisi inimesi.

Alates juuli algusest keelustab Prantsusmaa mitmetes avalikes kohtades suitsetamise. Keelualad asuvad näiteks koolide ümbruses, bussipeatustes ja sporiväljakutel.

Endine terviseminister Riina Sikkut (SDE) ütles, et kaebustest hoolimata ei ole uute suitsetamispiirangute üle poliitikute seas arutatud.

"Seal peab olema ühelt poolt ühiskondlik tugi, mida see uuringutulemus peegeldab ja ka poliitiline konsensus. Enne 2004. aastat igasse restorani ja baari sisenedes sa sisenesid siiski suitsukeskkonda. Keegi tagantjärgi puudust ei tunne, et miks ei võta mind restorani uksel vastu suitsulõhn," märkis Sikkut.

Riigikogu sotsiaalkomisjoni aseesimees Riina Solman (Isamaa) leiab, et seadused inimesi ühes või teises kohas suitsetamast ei heiduta, sest inimesed ei tea, kus tohib suitsetada ja kus mitte.

"Peaksid olema mingisugused asutused, kus seda kajastatakse. Sest ilmselgelt ei ole tubakaseaduae punktid peas või nad ei teagi midagi. Mina ka näiteks neid tubakaseaduse punkte lugenud ei ole, aga millegi pärast ma arvan, et seaduses on need asjad ära määratletud," rääkis Solman.

"Aga mis puudutab näiteks kortermaju ja rõdudel suitsetamist, siis see on suur probleem. Kui mina tõstatasin selle teema oma tutuvusringkondades, siis seal leiti, et sellel juhul oleks ka räimepraadimine probleem: see lõhnab ka halvasti ju," lisas Solman.