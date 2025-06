Tallinna Gustav Adolfi gümnaasiumi direktor lahkub ametist

Tallinna Gustav Adolfi (GAG) gümnaasiumi direktor Henrik Salum andis neljapäeval teada, et lahkub ametist. Salumi viimane tööpäev on 31. juuli.

"Minu isiklik sõit Gustav Adolfi gümnaasiumis lõpeb käesoleva aasta 31. juulil ja annan rooli edasi järgmisele juhile," kirjutas Salum kirjas kooliperele.

"On olnud täiesti pöörane ja imeline sõit - alguses õpetajana ja viimased pea kuus aastat koolijuhina -, mida ma ei vahetaks tõenäoliselt mitte millegi vastu," ütles Salum.

Direktor tänas kolleege, õpilasi ja Tallinna linna. "Kraaps, kummardus ja aitäh! Vaatame, mis edasi saab, aga praegu olen ikka veel 100 protsenti GAG lainel," sõnas Salum.

Salum ütles ERR-ile, et ta on olnud 24 aastat tööl ühes asutuses, sellest kuus aastat direktorina, ja leiab, et ka kool vajab uut juhti. Uut ametikohta Salum enda sõnul veel välja valinud pole.

Salum on ise varem ajakirjandusele rääkinud, kuidas ta sai 2022. aastal puukentsefaliidi, mis tema tervisele raske jälje jättis.

Tallinna haridusala abilinnapea Aleksei Jašin ütles, et Salum seadis endale ametisse astudes eesmärkideks teatud muudatused, mida ta soovib ellu viia, kuid nüüd on aru saanud, et ta pole seda suutnud.

"Lahkumine oli tema soov, üritasime teda motiveerida jääma, kuid ta jäi endale kindlaks," sõnas Jašin.

"Lahkumisavaldus jõudis meieni neljapäeval ja see oli ootamatu," lisas abilinnapea.

Abilinnapea sõnul tuleb GAG-i direktori ametikohale avalik konkurss.

Salum sai GAG-i direktoriks aastal 2019.