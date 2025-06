Eesti ja viis teist NATO riiki plaanivad CV90 lahingumasinate ühishanget

Yle kirjutas neljapäeval, et Norra, Rootsi, Soome, Eesti, Leedu ja Hollandi kaitseministrid allkirjastavad Brüsselis toimuva NATO kaitseministrite kohtumise raames hanke kohta kavatsuste deklaratsiooni.

Norra valitsus teatas varem avalduses, et riigid on plaaninud ühist hanget ja leppinud kokku ühistes tehnilistes nõuetes. See tähendab, et kõikidel nende riikide poolt tellitud uutel lahingumasinatel on näiteks sama tüüpi kahur ja laskemoon.

Soome kaitseväel on kasutuses umbes sada CV90 lahingumasinat, mis osteti Rootsist aastatel 2002–2007.

Eestil on ligi 40 CV90 lahingumasinat.

Eesti sõlmis 2014. aasta lõpus Hollandiga lepingu 44 jalaväe CV9035NL ostmiseks ning 2019. aastaks oli riik kõik tellitud masinad kätte saanud.