Kaitsevägi arvab reservi ligi 3000 ajateenijat

"Tänane päev on natukene kurb, kuid samal ajal ka rõõmus. Kurb, sest te lahkute meie juurest. Rõõmus, sest me teame, et reservi läheb võitlusvõimeline üksus, ükskõik, millise üksuse lipu all te ka ei seisaks ja me teame, et üheskoos saame hakkama," ütles 1. jalaväebrigaadi staabiülem kolonelleitnant Viljar Laaneste lõpurivistusel.

1. jalaväebrigaadist arvatakse reservi ligi 1440 ajateenijat.

"Homme algab uus etapp teie elus. Soovin, et teil läheks nii, nagu tahate ja saavutaksite tulevases elus oma eesmärgid, et teie pered saaksid olla teie üle uhked. Aga ei tasu ära unustada, et olete reservväelased ja kui vaja, tulete, oskate ja suudate. Mida aeg edasi, seda rohkem saavad teie jaoks väärtuslikumateks sellised sõnad nagu kodu, perekond, riik ja vabadus. Iga aastaga saavutavad need teie elus suurema kaalu ja kasvab kaitsetahe, mida me oleme teisse sisendanud. Vabadus on kallis ja selle nimel me pingutame. Ainult kõik koos Eesti riigi ja rahvana suudame Eestit vabana hoida," lisas kolonelleitnant Laaneste.

2. jalaväebrigaadist asub reservteenistusse 735 ajateenijat.

"Ajateenistuse lõpp ei ole mitte lõpp-peatus, vaid reservteenistuse algus. Oluline on pidada ühendust oma kamraadide ja ülematega ning olla füüsiliselt heas vormis. Samuti hoida end kursis maailmas toimuvaga ning riigikaitseliste arengutega. Reservõppekogunemisi näha mitte tüütu kohustuse, vaid hea võimalusena võitluskaaslastega kokku saada ja koos midagi kasulikku teha," ütles 2. jalaväebrigaadi ülem kolonel Antti Viljaste.

Lisaks arvatakse reservi ka ajateenijaid teistest üksustest: ligi 145 mereväest, umbes 130 diviisi logistikapataljonist, ligi 215 staabi- ja sidepataljonist, üle 30 toetuse väejuhatusest, pea 145 sõjaväepolitsei vahipataljonist ning üle 100 küberväejuhatusest.

"Sõdurid tõestasid end asjatundlike, loovate ja iseseisvate võitlejatena. Nende panus kaitseväkke ajateenistuse jooksul oli märkimisväärne ning nad on seadnud kõrge lati neile, kes talvekutsega nende kohad üle võtavad," ütles küberväejuhatuse strateegilise kommunikatsiooni keskuse instruktor ja kirjastusgrupi ülem nooremleitnant Jan Robert Janson.

"Olen veendunud, et nad kannavad siin omandatud oskused ja väärtused enesekindlalt reservi ja oma tulevasse ellu kaasa," lisas Janson.

Ajateenistusse kutsutakse aastas kolmel korral: jaanuaris ja juulis alustavad 11-kuu pikkust teenistust eelkutsega saabunud tulevaste reservüksuste nooremallohvitserid ja autojuhid ning oktoobris kutsutakse kaheksaks kuuks teenistusse reservüksuste reakoosseis.

Põhikutse ajateenijad läbivad esimese kolme kuu jooksul sõdurioskuste baaskursuse ning alustavad seejärel üksuse koostööõpet, eelkutse ajateenijad läbivad lisaks kolmekuulisele baaskursusele vastavalt ametikohale kas autojuhi- või nooremallohvitseride väljaõppe.