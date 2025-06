ERR Varssavis: valimistel ilmnes poolakate jahenenud suhtumine Ukraina aitamisse

Poola presidendivalimistel ilmnes poolakate jahenenud suhtumine ukrainlastesse ja Ukraina aitamisse. Selle juured on ukrainlaste massilise sisserändega kaasnenud argimuredes, majanduslikes vastuoludes ja poolakate väsimuses, millele on hoogu juurde andnud nii Ukraina kui ka Poola poliitikud ja Venemaa mõjutustegevus, leiab Poola Mieroszewski keskus.

Poolakate tohutu toetus Ukrainale ja ukrainlastele nende sõjas agressori vastu on sõja-aastate jooksul mõnevõrra kuhtunud. Varssavis näeb vähem Ukraina lippe ja presidendivalimistel väljendasid valijad sel teemal mitmesuguseid suhtumisi.

"Me tunneme neile väga kaasa, me mõistame nende olukorda ja teame oma ajaloost, kuidas see välja näeb," ütles Tomasz.

"Minu arvates me peame toetama Ukrainat, aga Ukraina peaks selle eest natukenegi tänulik olema. Selle eest, et meie neid toetame, Euroopa neid toetab ja USA neid toetab. Eks? Aga me kuuleme hoopis, et seda raha varastatakse ja on korruptsioon, see näeb ju halb välja," lausus Tomek.

"Poola aitab muidugi Ukrainat, aga nad ei suhtu meisse hästi," leidis Hanna.

"Mõnede riikide jaoks läheb toetamine raskeks, kui teised samal ajal abi piiravad," ütles Arkadiusz.

"Me aitasime Ukrainat palju, ma ise aitasin. Nüüd nad peavad ise oma elu üle otsustama," lausus Henryk.

Poola Mieroszewski keskuse küsitluse andmeil suhtub praegu vaid 23 protsenti poolakatest ukrainlastesse hästi, 30 protsenti halvasti ja ülejäänud neutraalselt.

"Ei saa oodata, et üksnes positiivsed tunded jäävad kestma pikaks ajaks. Mis juhtus? Oli massiline ukrainlaste immigratsioon Poola ja mitte kõik neist ei võtnud kiiresti omaks Poola kombeid. Poola inimesed samas väsisid sellest, et nii palju ukrainlasi on Poolas ja nii hakkasid tekkima teatud konfliktid rohujuuretasandil," rääkis Mieroszewski keskuse asedirektor Lukasz Adamski.

Sellele järgnesid ajalooliste haavade meeldetuletamine ja viljatülid, mida hakkasid võimendama Ukraina ja Poola poliitikute ütlused ning ka Venemaa oma valeinfokampaaniaga.

"Nad püüavad veenda Poola inimesi selles, et ukrainlased võivad küll olla Venemaa agressiooni ohvrid, aga ka poolakad peaksid neisse umbusuga suhtuma," märkis Adamski.

Venemaa tegevusele juhivad tähelepanu ka Poolas viibivad ukrainlased.

"Poolast on kahjuks saanud üks Venemaa valeinfo levitamise keskusi. Võib näha ksenofoobseid sõnumeid sotsiaalmeedias ja veebilehtedel, kõigepealt tuleb kõike seda kontrollida. Aga üldiselt oleme me siin väga õnnelikud ja tänulikud Poola inimestele kõige eest, mida nad on meie heaks teinud," ütles Varssavi Euromaidani ühenduse vabatahtlik Irina Antoniuk.