Pekingis jõustus keeld droone omada

Keeld kehtib nii linna- kui ka maapiirkondades umbes 16 400 ruutkilomeetrisel haldusalal, mis on pindalalt võrreldav poole Belgiaga.

Septembris välja kuulutatud keeld keelab mehitamata õhusõidukite (UAV) omamise ja hoiustamise, et tagada pealinna julgeolek. Samuti keelati droonide või nende osade transportimine linna.

Drooniomanikud olid sunnitud enne pühapäevast keelu jõustumist oma seadmetest vabanema, müües need kas heakskiidetud tagasiostupunktides või internetis. Samuti võisid nad need transportida väljapoole keeluala.

Pekingis, kus asuvad Hiina keskvalitsus, riigi tippjuhid ja valitseva Hiina Kommunistliku Partei (HKP) peakorter, on kehtestatud ranged turvameetmed. Keeld kehtestati pärast juunis tekkinud muret õhuruumi ohutuse pärast, kui väikelennuk kukkus linna kõrgeimasse pilvelõhkujasse. Õnnetuses hukkus piloot ja sai viga 13 inimest.

Peking keelas juba mais droonide müügi, nõudes omanikelt seadmete registreerimist ametiasutustes, kuid need lubati alles jätta. Nüüd võib igaüht, kellel on droon, oodata trahv ja seadme konfiskeerimine.

Eriolukordades, näiteks terrorismivastase võitluse, korrakaitse, päästetööde, põllumajanduse või teadusuuringute jaoks võidakse droonilendudeks erandeid teha.

Droonid on viimastel aastatel Hiinas muutunud äärmiselt populaarseks, eriti maastike filmimiseks.