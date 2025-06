Hispaania teeteod asusid sel aastal juba kuid varem liikvele

Eestis üha laiemalt levivad võõrnälkjad on tänavu looduses nähtavad juba mitu kuud varem kui tavaliselt. Hispaania teetigu on end Eestis kindlalt sisse seadnud ning nende vastu aitab vaid järjepidev korjamine.

Soe talv ja niiske kevad tõid üha aktiivsemad Hispaania teeteod sel aiandushooajal varakult välja ja esimesi nähti juba aprillikuus. Need võõrliigina Eestisse saabunud nälkjad on aednike kõige suuremaks nuhtluseks, kuna looduslikke vaenlasi neil praktiliselt polegi.

Meriväljal elav Toomas ütles, et abikaasa korjab tigusid ümbrusest kümneid ja vahel isegi sadu päevas.

"Söövad lehti ja möödunud aastal sõid meil kurke ära. Kurgi sees oli tigu ja vaatas sealt uhkelt välja. Inimene ei suuda nendest jagu saada, ainult korjata," lausus Toomas.

Hispaania teeteo tunneb ära soonilise tagakeha ning selgesti eristatava hingamisava järgi. Koos teise võõrliigi mustpeanälkjaga on neid leitud pea tervest Eestist.

"Kõige õudsem unenägu on ehk see, et kui õhtul näiteks paned oma kõrvitsad õue, mida sa oled siin vaikselt kasvatanud ja poputanud ning lähed hommikul vaatama - teod on kõik ära söönud. Nad söövad täiesti valimatult ja kui neil ei ole kohe mitte midagi süüa, siis piisab ka oma liigikaaslasest - võib ka selle nahka pista," sõnas Tallinna Botaanikaaia taimekaitsespetsialist Pille Hermann.

Kahjurite tõrjumiseks on mitmed linnaosad, kus nälkjatega probleeme, paigaldanud sinna spetsiaalsed konteinerid. Pirital on neid viis.

"Eelnevatel aastatel on ka pandud, et inimesed, kes nad oma aiast kokku korjavad, tuuakse nad konteineritesse ja siis linnaosa tühjendab neid ning need viiakse hävitamisele," ütles Pirita linnaosa valitsuse spetsialist Triin Toom.

Hispaania teeteost tõenäoliselt täielikult vabaneda ei õnnestu, kuid aitab aia korrashoid ning aeg-ajalt kompostihunniku läbikaevamine.