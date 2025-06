Ukraina droonioperaatorid koolitavad Eesti kaitseliidu drooniinstruktoreid

Tapa linnaku lähedal punkrites jahivad üksteist droonimeeskonnad. Toimub kaitseliidu drooniinstruktori kursuse kolmas nädal.

"Konkreetne ülesanne on selle kursuse raames kolmas nädalavahetus - oleme jagunenud kaheks meeskonnaks, kes peavad üksteist üles otsima, sellest teada andma ja tellima kaugtuld peale," sõnas Erki.

Instruktorite koolitajad on Eestis puhkusel Ukrainast.

"Suurtükk - see on nagu jumalarelv. Ma ütlen niimoodi, et droonid - need on jumala silmad. Praegu on niimoodi, et ilma droonita ei toimu mitte ühtegi operatsiooni," ütles "Max".

"Õhtupoole viiakse meid positsioonile - 19 ja 20 vahel. Autost lähed välja, võtad asjad, viid blindaaži sisse ja siis kohe hakkabki töö. Kestab kuus tundi. Peale seda magad kuus tundi. Lendad, pommitad," lausus "Picasso".

Tegelikult peaks iga 30 sõduri peale olema kaks droonimeeskonda.

"Ütlen ausalt - kaks sellist meeskonda peaks olema iga rühma peale. Igas pataljonis peab olema droonikompanii," selgitas Max.

Ukrainas ei kesta üks tööots ainult ühe nädalavahetuse, vaid nii pikalt kui on vaja.

"Keskmiselt on 7 ööpäeva, aga kõige kauem olen 29 päeva olnud. Kasutusel on Starlinki lahendus, sest meie 4G lahendus juhatab vastasele ainult sihtmärgi kätte," kirjeldas "Picasso".

Starlink on kasutusel nii Ukrainas kui ka Venemaal. Ka meil Eestis. Kes maksab, see kasutab.

"Nii ta paraku on, et meil endal seda võimet kuskilt mujalt võtta ei ole," ütles kaitseliidu kooli pealik major Margo Sai.

Kaitseliitlased läbivad sügisel instruktori eksami ja seejärel hakkavad järgmisi õpilasi võssa ja punkritesse viima.