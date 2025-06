Kehv ilm kahandab lihatoodete müüki

Jaanipühadeks valmistumine on täies hoos. Poeletid on grilltoodetest pungil ja hinnasedelid on värvilised, aga ostu mõjutab kõige rohkem ikkagi liha maitse.

"Mina olen harjunud vaatama värvilisest sildist mööda ja kilohinda. Selles mõttes iga värviline silt ei tõmba haneks ka. Aga rohkem oleneb ikkagi maitsest, see on jälle selline kompromissi tegemine, jaanide puhul võib lubada natuke rohkem kulutamist," sõnas Melita.

Kui juunis on paaril viimasel nädalal liha ostetud mõnevõrra hoogsamalt, siis maikuus jäi grilltoodete müük aastases võrdluses 10-15 protsenti kehvemaks. Seda sestap, et hooajakaupade ost sõltub oluliselt ilmaprognoosist.

"Ka tavanädalatel näeme, et nii kui ilm on kehvem, siis müügimahud langevad. Nii kui ilm on parem, siis müügid tõusevad ka nendes kategooriates. Ja jookides ka selgelt. Praegune ilmateade pole optimistlik, aga suurt sadu ka ei luba, kindlasti eestlane on grillimisrahvas ja leiab tee poodi ka," sõnas Prisma sortimendi- ja hankedirektor Kaimo Niitaru.

"Üllataval kombel oleme ilmast äärmiselt sõltuvad. Kevad on olnud üsna külm, maikuu vihmane ja sellest tulenevalt on kannatanud jookide-jäätiste müügid," ütles Rimi ostujuht Marilin Jürisson.

Riiulitel on üksikuid lihatooteid, mille hind on viimased viis aastat püsinud muutumatuna. Keskmiselt kallinesid sea- ja linnulihatooted maikuus viis protsenti.

"Toodete lõikes on variatsioone, leiame ka tooteid, mis on 10-15 protsenti kallinenud, aga keskmiselt sellised suuremad mahutooted, seal jääb hinnatõus viie protsendi piirile – selle veel talub tarbija ära. Kurvemad lood on veiseliha osas," ütles Selveri äriarvestuse juht Kristjan Anderson.

"Veiseliha saadavusega on väga suuri väljakutseid, lisaks sellele, et hind on kõrge. Sealihaga nii suurt muret ei ole. Kõige populaarsem toode jaanipäeva ajal on seakaelakarbonaad, mis maksab 4.99 eurot kilo - see on ju vaieldamatult suurepärane hind," ütles Jürisson.

Tootjad eriliste uudistoodetega tänavu välja pole tulnud, klient eelistab aina rohkem kanaliha ning maitse-eelistustest traditsioonilist.

"Kõik, mis kuidagi nimega sašlõkk haakub, läheb kaubaks ja ka grillvorstide kategoorias leiame näiteks sašlõkimaitselised grillvorstid," ütles Selveri äriarvestuse juht Kristjan Anderson.