Suurbritannia ostis külmutatud Vene varadelt tekkinud tulu eest Ukrainale relvi

Suurbritannia peaminister Keir Starmer teatas uuest sõjalisest abipaketist Ukrainale – Ühendkuningriik saadab Ukrainasse 350 Suurbritannias rekordkiirusel toodetud ASRAAM õhutõrjeraketti, väärtusega 70 miljonit naela (ligi 82 miljonit eurot).

Seekord makstakse sõjaline abipakett esmakordselt kinni otseselt Venemaa külmutatud varadelt tekkinud intressituluga.

Rakette kasutatakse Ühendkuningriigi tarnitud Raveni õhutõrjesüsteemides. Viis Raveni õhutõrjesüsteemi on praegu teel Ukrainasse, kui need kohale jõuavad, siis ulatub nende koguarv Ukrainas 13-ni.

Starmer ütles enne NATO iga-aastast tippkohtumist Haagis: "Venemaa, mitte Ukraina, peaks maksma [Venemaa president Vladimir] Putini barbaarse ja ebaseadusliku sõja hinda. On ainuõige, et me kasutame konfiskeeritud Venemaa ressursse Ukraina õhukaitse tugevdamiseks. Ukraina julgeolek on meie enda jaoks eluliselt tähtis."

Kaitseminister John Healey ütles, et raketid päästavad elusid ja on tõendiks, et Ühendkuningriigi sõjatööstus suudab kohaneda tänapäevase sõja vajadustega. Ta süüdistas Moskvat valimatute raketirünnakute jätkamises ja rõhutas, et Putin ei suhtu rahusõlmimisse tõsiselt.

Uus pakett on osa Ühendkuningriigi tänavusest 4,5 miljardit naela suurusest sõjalisest abist Ukrainale. See tehing järgneb märtsis sõlmitud 1,6 miljardi naela suurusele tehingule enam kui 5000 õhutõrjeraketi tarnimiseks ja ka 350 miljoni naela suurusele investeeringule droonide tarnimismahu kümnekordseks suurendamiseks.

Enne NATO tippkohtumist Haagis leppis Starmer Ukraina president Volodõmõr Zelenskiga kokku tihedas sõjalise tootmise koostöös Ühendkuningriigi ja Ukraina vahel.

Pärast esmaspäevast kohtumist Downing Streetil teatasid Starmer ja Zelenski uuest sõjalisest partnerlusest.

Euroopa riigid ei saa aga külmutatud Venemaa varasid täielikult konfiskeerida murede tõttu rahvusvahelise õiguse ja finantsstabiilsuse pärast. Euroopa Keskpank hoiatas, et selline samm võib õõnestada usaldust euro kui reservvaluuta vastu.

Selle asemel kasutatakse praegu ainult Vene varade pealt teenitud intresse Ukraina 50 miljardi dollari suuruse laenupaketi tagatisena, samas kui 300 miljardi euro suurune Vene varade põhisumma on endiselt külmutatud, kuid mitte arestitud.

Juunis sai Ukraina Euroopa Liidult G7 laenuprogrammi raames veel miljard eurot, mille tagatisena kasutati külmutatud Venemaa varasid.