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Mitmed NATO liitlased teatasid uuest sõjalisest abist Ukrainale

Välismaa
Ukraina president Volodõmõr Zelenski.
Ukraina president Volodõmõr Zelenski. Autor/allikas: SCANPIX/ZUMApress.com
Välismaa

Belgia, Saksamaa, Rootsi ja Holland teatasid kolmapäeval enne NATO kaitseministrite kohtumist Brüsselis uuest sõjalisest abist Ukrainale, sealhulgas F-16 hävitajate tarnetest ja täiendavast toetusest õhukaitsele.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles ajakirjanikele, et kaitseministrite kohtumise üks peamisi prioriteete on Ukraina õhukaitse tugevdamine, sealhulgas Patriot-süsteemide ja antiballistiliste rakettidega, kuna Venemaa jätkab ulatuslikke raketi- ja droonirünnakuid Ukraina linnadele.

Zelenski sõnul on umbes kümme riiki avaldanud toetust uutele Ukraina esmavajaduste programmi (PURL) pakettidele.

"Oleme tänulikud kõikidele kaitseministritele ja riikidele. Esiteks puudutab see PURL-i, õhukaitset, Patriot-süsteeme ja antiballistilisi rakette," ütles Zelenski.

Belgia teatas, et tarnib Ukrainale selle aasta lõpuks seitse F-16 hävitajat. Belgia kaitseminister Theo Francken ütles enne kohtumist ajakirjanikele, et nelja lennukit kasutatakse varuosadeks, kolm on aga töökorras ning aitavad Ukrainal kaitsta oma õhuruumi Venemaa rünnakute eest.

Franckeni sõnul teeb ta ettepaneku anda lähiaastatel Ukrainale üle ka kõik Belgia ülejäänud F-16 hävitajad, kuid tarnete tempo sõltub uute F-35 hävitajate saabumisest Belgia õhujõududesse.

Saksamaa teatas täiendavast 400 miljoni dollari suurusest paketist Ukraina õhukaitsele. Saksamaa kaitseminister Boris Pistorius ütles, et JUMPSTART-i mehhanismi kaudu eraldatakse 200 miljonit dollarit õhukaitse laskemoona jaoks ning veel 200 miljonit dollarit Patriot-süsteemide PAC-3 rakettide jaoks. Berliin liitus selle otsusega neljandat korda PURL-i algatusega.

NATO kaitseministrite kohtumine Brüsselis. Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS

Rootsi kaitseministeerium teatas, et eraldab PURL-i algatuse kaudu Ukraina sõjalise abi rahastamiseks veel 108 miljonit dollarit. Tegemist on Rootsi neljanda panusega PURL-i ning riigi kogutoetus selle programmi kaudu ulatub 543 miljoni dollarini.

Ukraina kaitseministeeriumi sõnul teatas Holland täiendavast 26 miljardi dollari suurusest abipaketist Ukrainale. Sellest 13 miljardit dollarit on mõeldud Ukraina droonivõimekuse tugevdamiseks ning veel 13 miljardit dollarit PURL-i algatusele, mis hõlmab Venemaa ballistiliste ohtude tõrjumiseks mõeldud rakette.

Hollandi visiidi ajal allkirjastasid Ukraina kaitseminister Mõhhailo Fedorov ja tema Hollandi kolleeg Dilan Yesilgoz-Zegeriuska kahe riigi kaitsetööstuse vahelise kaitsealase innovatsiooni ja koostöö lepingu.

Toimetaja: Jette Mäggi

Allikas: The Kyiv Independent

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