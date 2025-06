Vallavolinike hinnangul peitub Viimsi veekriisi põhjus tarbimisharjumustes

Viimsi vallavolikogu liikme Jaanus Lemberi (Eesti 200) sõnul tagab ettevõte Viimsi Vesi kõigile piisavalt vett, ent tema hinnangul on veenappus tingitud sellest, et inimesed kasutavad põhjavett kastmiseks ja WC-pottides.

"Esimene lahendus on see, et hakata sademevett kokku korjama mingisugustesse mahutitesse - kas siis näiteks külapõhiselt, korteriühistu põhiselt või siis ettevõtte territooriumil ja kasutada kastmise jaoks sedasama sademevett," sõnas Lember.

Vallavolikogu liige Ivo Rull arvas, et Viimsisse ei peaks ehitama kõrgeid ärihooneid, kuna nende jaoks vett ei jagu. Ta nentis, et põuaperioodidel tarbitakse põhjavett oluliselt rohkem kui seda tegelikult olemas on.

"Lahendus on osta Tallinnast juurde pinnavett, aga kindlasti ei ole pinnavee kvaliteet sama kui seda on põhjaveel," lausus Rull.

Rull lisas, et detailplaneeringute piiramisega on hiljaks jäädud. Ta rääkis, et Viimsi pole valmis selleks, et poolsaarele lisanduks veel elanikke. Tema sõnul tekivad siis lisaks põhjavee probleemile juurde ka sotsiaalsed probleemid, nagu laste huviringid ja trennid.

"Esiteks oleks see majanduslikult kindlasti Viimsi veetarbijatele kahjulik, sest oma põhjavesi on kindlasti soodsam kui Tallinnalt ostetav pinnavesi. Teiseks ei ole pinnavee kvaliteet nii hea kui põhjavee kvaliteet ja kolmandaks, kui on kuumad suved, pikad põuaperioodid ja kuumalained, siis Tallinnal tegelikult ei ole ka seda vett müüa, sest Tallinnal peab ka olema väike varu," ütles vallavolikogu liige.

Vallavolikogu liige Siiri Visnapuu sõnul aitab põhjavett säästa vihmavee kogumine.

"Me oleme täna Viimsi Vee ja vallavalitsusega samal seisukohal, et me peaksime tegelikult üritama selle puhta joogiveega kastmist ikkagi minimaliseerida, et inimesed tegeleksid selle sademevee kogumisega ja leiaksid selliseid looduslikke alternatiive," lausus Visnapuu.

Visnapuu märkis, et lähiaastail Viimsi elanike arv kindlasti suureneb. Tema sõnul võimaldab praegune üldplaneering Viimsis elukohta ligi 3000 uuele inimesele.

Lisaks elamutele on plaanis ehitada ka büroohooneid ja vaba aja veetmise võimalusi, nentis Visnapuu. Ta lisas, et ärihooned ei kasuta nii palju vett kui üksikelamud.

Visnapuu hinnangul ei oleks Viimsis ka sel juhul veepuudust, kui Viimsisse tuleks veel paar tuhat inimest elama.