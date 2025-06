Hiidlaste merematk jõudis kuuendat korda Saaremaale

Väikeseid aluseid lisaks parvlaevale Soela tuli Hiiumaalt Saaremaale seekord kokku 15.

26. hiidlaste merematk tõi Hiiu purjelaeva seltsi seekord juba kuuendat korda Saaremaale. Triigi sadamasse küll esimest korda, sest igal aastal avastataksegi sadamat, kus pole enne käidud.

"Kui me alustasime, meil ei olnud Kärdlaski sadamat ja Hiiumaal oli kolm sadamat, kus me sees saime käia. Nende aastatega on sadamad välja arenenud, meil on laevastik välja vahetatud. Kui me alustasime, siis meil oli kolm jahti. Hiiumaal oligi ainult kolm jahti ja need olid meil stardis. Nüüd on nii, et kaks kolmandikku on avamerejahid ja inimesed on saanud jõukamaks," rääkis Hiiu purjelaeva seltsi juhatuse liige Hannes Vaidla.

Kui väikesed ja väledad olid juba sadamas, jõudis kohale ka Hiiuingel. Kui mitmed väiksemad alused otsustasid nädalavahetuse tormi kartuses mitte merele tulla, siis Hiiuingel nautis karust merd.

Nii nagu sadamad on arenenud, nii on kasvanud ka eestlaste merearmastus.

"Tallinna ja Tallinna ümbruse sadamad on üsna puupüsti täis. Ja kuidas laevastik tuleb edasi Haapsalu, Rohuküla, Kärdla ja Saaremaa poole. Maste tuleb juurde ja mootorpaate," lausus Saaremaa merispordi seltsi liige Meelis Saarlaid.