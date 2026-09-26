Tehisaruettevõte OpenAI tunnistas, et nende tehisintellektirobotid võisid siseneda kümnete ülemaailmsete organisatsioonide ja eri riikide valitsusasutuste internetisüsteemidesse.

Ettevõte hoiatas kümneid ülemaailmseid organisatsioone, et nende veebilehtedesse võisid sekkuda OpenAI tehisintellektirobotid, mis eirasid nõudeid, vahendas BBC.

Ettevõtte teatel üritasid AI-agendid hankida teavet valitsustelt, ülikoolidelt, riigiasutustelt ja teistelt intsitutsioonidelt, sealhulgas USA väärtpaberijärelevalve komisjonilt (SEC), rahvaloenduse büroolt ja haridusministeeriumilt.

OpenAI avalikustas selle info mõni päev pärast Austraalia peaministri Anthony Albanese teadet, et OpenAI agendid olid rikkunud riigi terviseportaalis olevaid mitteavalikke faile.

Tehisaruettevõte selgitas, et kõnealused robotid on treenitud mõnevõrra iseseisvalt töötama, et leida usaldusväärseid avaliku teabe allikaid, mõned robotid läksid aga sellest kaugemale ja üritasid mööda hiilida veebisaitide turvameetmetest. Näiteks rahvaloenduse büroole teabele ligipääsuks kasutasid AI-agendid tarkvaraarendajatele mõeldud tööriistu.

Lisaks avalikustasid robotid mõned andmed hiljem kuskil teisel veebisaidil või kandsid andmeid ka omavoliliselt üle ja seda ei oleks tohtinud juhtuda.

OpenAI kinnitas, et on alates esimeste juhtumite ilmnemisest on tehisaru treenimisel kehtestatud rangemad turvameetmed. Ka edastas OpenAI, et kõik valitsuse andmed, millele robotid ligi pääsesid, olid avalikud, ent tõdes, et siiski ei olnud tegu andmete nõuetele vastava kasutamisega.