Nordica lennukid ostab USA ettevõte Regional One

Riigile kuuluv Transpordi Varahaldus (TVH) müüb seitse Nordica kasutuses olnud reisilennukit USA lennundusettevõttele Regional One. Tehingu hind on 37,5 miljonit dollarit ehk umbes 32 miljonit eurot.

Transpordi Varahaldus hakkas 88-kohaliste Bombardier CRJ900 lennukite müüki ette valmistama eelmise aasta suvel ning esialgsed pakkumised jäid vahemikku 20-40 miljonit dollarit, teatas kliimaministeerium esmaspäeval.

Läbirääkimisi alustati kõige kõrgema pakkumise teinud ettevõttega, kuid kõneluste tulemusel tehinguni ei jõutud. Tänavu kevadel jätkusid läbirääkimised paremuselt järgmise pakkujaga, mille tulemusel sõlmiti leping lennukite liisimise, remondi ja hooldusega tegeleva Regional One'i ettevõtete kontserni kuuluva Iirimaal registreeritud äriühinguga EIC Aircraft Leasing Ltd.

TVH juhatuse liige Ergo Blumfeldt ütles, et pikk müügiperiood on lennunduses tavapärane ning õigustas end igati. Lepingu maksumus on 37, 5 miljonit dollarit, kuid sellest kaetakse vajadusel ka lennukite lennuvalmidusse viimise kulud, mis arvestatakse sel juhul müügihinnast maha.

"Kokkulepitud lepingumaksumus peegeldab meie hinnangul õiglaselt varade väärtust ning hetkeseisu lennukite globaalsel turul," sõnas Blumfeldt.

Ta lisas, et lennukid on alates eelmise aasta lõpust pargitud ja konserveeritud Tallinna lennujaamas.

Pärast lepingu sõlmimist tehakse lennukitele põhjalik tehniline ülevaatus, et hinnata nende täielikku valmisolekut lendamiseks. Kontrolli käigus hinnatakse parkimisperioodi mõju lennukite tehnoseisundile, viiakse läbi valmistajatehase nõuetekohane mootorite ja avioonika kontroll ning sooritatakse vajalikud katsetused, sealhulgas kõigi 14 mootori maapealne võimsuskontroll.

Alles pärast ettenähtud tehniliste nõuete täitmist ja lennuohutuse kinnitamist võib lennukid taas kasutusele võtta.

"Ostja teostab lennukite tehnilise ülevaatuse juulikuus ning kogu lennukite üleandmise-vastuvõtmise protsess viiakse eeldatavasti lõpule sügiseks," rääkis Blumfeldt.

Tehingu jõustumise eelduseks on ka seadusega ette nähtud välisinvesteeringute usaldusvääruse kontroll, mida teeb tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet.

Lennukite vastu tundis huvi ligi 30 ettevõtet, kellest pakkumise esitas 11.

TVH on riigile kuuluv äriühing, mis rahastab ja haldab investeeringuid põhivarasse transpordisektoris. Lisaks seitsmele reisilennukile kuulub ettevõttele lennukimootoreid ning muud lennundusvara.

Pärast TVH varade müüki ja võetud kohustuste likvideerimist on omanikul kavas alustada plaanipärast äriühingu likvideerimise protsessi.