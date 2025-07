Eestis vahistati USA tervishoiupettuse kahtlustuse tõttu neli inimest

Ajaleht The Washington Post vahendas, et USA võimud hoidsid ära 8,5 miljardi euro suuruse tervishoiupettuse. USA võimud teatasid, et koostöös kohalike õiguskaitsjatega peeti Eestis kinni neli kahtlusalust.

USA võimud paljastasid operatsiooniga Kullapalavik ulatusliku rahvusvahelise võrgustiku. See võrgustik üritas siis ära kasutada USA ravikindlustusprogrammi Medicare.

The Washington Post (WaPo) teatas esmaspäeval, et pettuseasjas on kokku ligi kaks tosinat kahtlusalust. Nad on pärit Eestist, Venemaalt ja Kasahstanist. Mõnele kahtlusalusele on esitatud süüdistus, kuid mõned on USA-st lahkunud. Lehe teatel vahistasid korrakaitsjad Eestis neli kahtlusalust.

WaPo teatel esitas rühmitus Medicare'ile ligi 8,5 miljardi euro ulatuses võltsitud nõudeid meditsiiniseadmete eest. Patsientidele aga selliseid seadmeid tegelikult ei tarnitudki.

2022. aasta lõpu seisuga olid võrgustikus osalenud ettevõtted esitanud Medicare'ile nõudeid enam kui miljardi põiekateetri eest, ütlesid võimud ajalehele The Washington Post.

"Ma ei tea, kas Ameerika Ühendriigid suudavad üldse nii lühikese ajaga miljardit kateetrit toota," ütles USA tervishoiuministeeriumi tippametnik Isaac Bledsoe.

Pettusekahtlused tekkisid siis, kui inimesed hakkasid saama arveid seadmete eest, mida nad polnud tellinud. Võimudel õnnestus lõpuks peaaegu kõik Medicare'iga seotud pettused ära hoida, kuid kahtlusalustel õnnestus siiski teistelt kindlustuse andjatelt saada ligi 850 miljonit eurot

WaPo andmetel kasutasid kahtlusalused raha liigutamiseks ja peitmiseks ka krüptovaluutasid. Võimude teatel tõi juhtum esile USA tervishoiusüsteemi haavatavuse.