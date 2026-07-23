Meedia: Trumpi administratsioon kaalub sõjalist sekkumist Malis

Praegused ja endised USA ametnikud ütlesid ajalehele The Washington Post, et Trumpi administratsioon kaalub sõjaliste rünnakute korraldamist Malis tegutseva al-Qaedaga seotud rühmituse vastu.

Allikate teatel kaalub USA valitsus rünnakuid Jama'at Nusrat al-Islam wal-Muslimin (JNIM) vastu, mis on Lääne-Aafrika suurim al-Qaedaga seotud organisatsioon.

Kui USA võtab Malis tegutsevad islamistid sihikule, siis see oleks juba kaheksas riik, mille vastu Trumpi teine administratsioon on jõudu kasutanud. Valimiskampaania ajal lubas Trump USA sõjalist tegevust välismaal vähendada.

USA viib juba läbi ulatuslikku sõjalist operatsiooni Iraani vastu ning seetõttu valitsevad administratsioonis Mali islamistide ründamise küsimuses erimeelsused.

Valge Maja terrorismivastase võitluse juht Sebastian Gorka siiski toetab Malis tegutsevate islamistide ründamist. Meedia teatel teeb ta nüüd aktiivset lobitööd, et USA alustaks JNIM-i vastu sõjalisi rünnakuid, vahendas The Telegraph.

Üks endine ametnik ütles ajalehele The Washington Post, et USA taotleb õigust kasutada Mali õhuruumi. See võimaldaks Ühendriikide luure- ja sõjalennukitel riigi kohal operatsioone korraldada.

JNIM on viimastel aastatel Malis kanda kinnitanud, kasutades ära 25 miljoni elanikuga riigis valitsevat ebastabiilsust. Pärast 2020. ja 2021. aasta sõjaväelisi riigipöördeid juhib riiki sõjaväehunta, keskvalitsus ei kontrolli aga kogu riigi territooriumi. Rühmitus tappis aprillis Mali kaitseministri Sadio Camara.

Mali sõjaväeline juhhtkond pöördus abi saamiseks Moskva poole, kuid USA hinnangul ei ole Venemaa suutnud terrorismivastases võitluses edu saavutada. Allikate sõnul soovib nüüd Trumpi administratsioon, et piirkonna riigid ostaksid islamistidega võitlemiseks USA relvastust.