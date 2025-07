Pere ja Jaamu Sõõrumaa linnavalitsuses tööd ei saaks

Sõõrumaa rääkis, et mitte ühtegi tegevpoliitikut tema juhitavas linnavalitsuses olema ei saa ning lisas, et selline mudel võiks loodetavasti toimida ka peale valimisi.

See tähendab, et abilinnapeade kohtadest jääks enne valimisi ilma Reformierakond, keda seni esindasid linnavalitsuses Pärtel-Peeter Pere ja Viljar Jaamu. Linnavalitsusse ei saaks ka keskerakondlasi, isegi kui nad peaksid Sõõrumaa linnapeaks saamist toetama.

Samas tõdes Sõõrumaa, et see, milline valitsemisstiil peale valimisi tuleb, on tulevatel valimistel enim hääli teenivate erakondade otsustada.

"Tulevikus võib-olla abilinnapead enam ei pea iga kord liiklusmärgiga pilti tegema selleks, et olla populaarne ja järgmistel valimistel hääli korjata, vaid et see [poliitiline] tegevus nihkuks vaikselt volikogu komisjonide poole. Las nad vaidlevad seal," lausus Sõõrumaa.

Kohalike omavalitsuste volikogude valimised toimuvad 19. oktoobril.