Kohus mõistis USA muusikaprodutsent Sean Combsi enamikus süüdistustes õigeks

Kohtunik otsustas kolmapäeval, et Combs jääb esialgu trellide taha.

Kautsjoni taotluse tagasilükkamisel ütles USA ringkonnakohtunik Arun Subramanian, et prokurörid esitasid Combsi kohtuprotsessil piisavalt tõendeid selle kohta, et Combs on toime pannud vägivaldseid tegusid ja peaks jääma vanglasse kuni karistuse määramiseni kahes prostitutsiooni eesmärgil transportimise süüdistuses.

"Kostjal on võimatu selgete ja veenvate tõenditega näidata, et ta ei kujuta endast ohtu," ütles Subramanian Manhattani föderaalkohtus toimunud istungil mõni tund pärast kohtuotsuse langetamist.

Seitse nädalat kestnud kohtuprotsess keskendus süüdistustele, mille järgi sundis Combs kahte oma endist tüdruksõpra osalema hotellitubades narkootikumide mõju all päevadepikkustes seksuaalsetes etteastetes meessoost seksitöötajatega, samal ajal kui Combs neid pealt vaatas, masturbeeris ja filmis.

Mõlemad naised – laulja Casandra Ventura ja naine, keda kohtus tuntakse pseudonüümi Jane all – tunnistasid, et mees peksis ja ähvardas neid rahalise toetuse keelamise või seksuaalse sisuga piltide lekitamisega.

Kuigi Combs võttis kohtuotsuse vastu juubeldades, siis kautsjoni taotluse tagasilükkumise teate peale oli ta surmtõsine.

12-liikmeline vandekohus mõistis Combsi ühehäälselt õigeks väljapressimisvandenõus ja kahes Ventura ja Jane'i seksuaalse ahistamise süüdistuses. Muusikamogul oleks nende süüdistuste eest süüdimõistmise korral võinud seista silmitsi eluaegse vangistusega.

Combs ei tunnistanud end üheski viies süüdistuspunktis süüdi.

Kokkuvõttes oli otsus võit Combsile, endisele miljardärile, kes on tuntud hiphopi esiletõstmise poolest Ameerika kultuuris.

Föderaalseaduse kohaselt ähvardab Combsi mõlema prostitutsioonisüüdistuse eest kuni 10-aastane vangistus. Kuid prokurörid tunnistasid kohtule esitatud dokumendis, et föderaalsed karistusjuhised näivad soovitavat maksimaalselt 5,5 aastat vangistust, mis on seadusjärgsest maksimummäärast tunduvalt madalam.

Combsi advokaadid väitsid, et kaks aastat oleks äärmuslik piir.

Kohtunik tegi ettepaneku mõista Combsile karistus 3. oktoobril, kuid ta kaalub kaitsja taotlust varasema kuupäeva määramiseks.

Prokurörid väitsid, et Combs peaks jääma vangi, kuna ta on endiselt ohtlik, viidates Jane'i kohtuistungil antud ütlustele, et ta ründas teda 2024. aasta juunis, teades, et tema vastu on algatatud uurimine.

"Ta on äärmiselt vägivaldne mees erakordselt ohtliku iseloomuga, kes pole kahetsust üles näidanud," ütles prokurör Maurene Comey kohtus.

Vandekohtu poolt õigeksmõistmine kõige raskemates süüdistustes näitas, et prokuratuur ei suutnud luua otsest seost Combsi poolt tehtud Ventura ja Jane'i väärkohtlemise ning nende osalemise vahel seksuaalsetes etteastetes.

Isegi kaitse tunnistas, et Combs tegeles koduvägivallaga, kuid väitis, et Ventura ja Jane olid tugevad ja iseseisvad naised, kes osalesid seksuaalsetes etteastetes konsensuslikult, sest tahtsid Combsile meeldida.

Manhattani endine föderaalprokurör Sarah Krissoff ütles, et vandekohus võis Combsi käitumist pidada osaks toksilistest romantilistest suhetest, kuid mitte seksuaalkaubandusest.

Pärast kohtuotsuse langetamist ütlesid Manhattani USA prokurör Jay Clayton ja sisejulgeolekujuurdluste eriesindaja Ricky Patel, et seksuaalkuriteod on ühiskonnas "liigagi levinud" ja et ameeriklased tahavad neile lõppu.

Combsi vastu on jätkuvalt esitatud kümneid tsiviilhagisid, milles teda süüdistatakse väärkohtlemises. Ventura kaebas ta 2023. aasta novembris seksuaalkaubanduse eest kohtusse ja nad saavutasid päev hiljem 20 miljoni dollari suuruse kokkuleppe.

Combs, kes pälvis tunnustust muu hulgas selliste artistide nagu Notorious B.I.G. ja Usher staarideks muutmise eest, on oma süüd eitanud.

Pärast kohtuotsuse langetamist ütles Ventura advokaat Douglas Wigdor avalduses, et ta on "sillutanud tee" Combsi süüdimõistmiseks prostitutsioonikuritegudes.