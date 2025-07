Juuni heitlik ilm ja maksud jätsid jälje väikesaarte turismituludele

Ruhnu saarel Liise talu pidav Luise Maria Jõers ütles, et erinevalt suursaartest on Ruhnule raskem pääseda ning nende talu on jäänud kahjumisse. Saarele saabumist raskendasid tugevad tuuled, mistõttu paljud praamid ei väljunud.

"Seda on ikka siin juunikuus päris valusalt ette tulnud, et ongi sellised magusad grupid, ja siis kõik need magusad grupid [ei jõua kohale], täiesti arusaadavalt. Ettemaksu me ka ei võta. Seetõttu lähebki kõik lihtsalt nulliringiga, et tühi maja," rääkis Jõers.

Perenaise sõnul olid saarele jõudnutest 90 protsenti siseturistid, kes tulevad Ruhnu kõige rohkem kaheks päevaks.

Liise talu pakub saarel ka toitlustust, perenaise sõnul on märgata muutusi turistide toiduvalikuteski. "Võtavad oma söögid kaasa, saarel on kaks poodi, või siis ostavad omale poest midagi niiöelda kiiret ja kerget," ütles ta.

Prangli saarele sõideti aga vihma ja tuult trotsides juunikuus ikka kohale, sõnas saarele reise korraldav Annika Prangli: "Tegelikult on meil alati olnud selline väga tihe õpilasreiside kuu, et klassiekskursioonid Pranglile on hästi populaarsed."

Küll aga mõjutas tormine ilm Prangli sõnul juunis neid turiste, kes soovisid oma väikeste paatidega saarele jõuda.

Prangli ütles, et pakutava toidu hind saarel on küll tõusnud, kuid toidusoovijaid päris ära jäänud ei ole. Pigem ollakse rohkem valivad ning eelistatakse menüüs neid pakkumisi, mis on odavamad.

Keset Peipsi järve asuvale Piirissaarele reise korraldav Heiki Laja ütles, et saarele toimuvad iga päev päevareisid, kuhu on võimalik tulla 35 inimesel. Heitliku ilma tõttu pole keegi tulemata jäänud.

"Niiviisi müüme päevareise ette, ja kõikide reiside eest on varakult ära makstud, siis see on meid sellel aastal nagu päästnud juunis," selgitas Laja.

Laja ütles, et päevareiside kohad on juba suve lõpuni välja müüdud, sadamas üleliigsete piletite pakkujaid ei ole, sestap usub ta, et hinnatõus sel suvel Piirissaare külastatavusnumbreid ei vähenda. Heiki Laja pakutavate päevareiside paketis sisaldub juba ka lõunasöök saarel, seetõttu on nad ka selles osas eelisseisus.