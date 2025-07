Tallinna kogunes üle 300 koorimuusikaspetsialisti üle maailma

Leading Voices on suur muusikaharidusfoorum, kus toimub ligi 60 erinevat töötuba, loengut ja meistriklassi. Esimene Leading Voices toimus kolm aastat tagasi Hollandis.

Eesti kasuks kallutas seekord valiku ülihea taristuga muusika- ja teatriakadeemia.

"Kõik meie juhtgrupi liikmed, kes siia saabusid, ütlesid, et see on suurepärane, et meil on selline muusikaakadeemia, kus seda teha," lausus Leading Voicesi peakorraldaja Kaie Tanner.

Üks enim nõutud meistriklasse on Risto Joosti dirigeerimisklass, kuhu pääses üheksa andekat noort dirigenti.

"See atmosfäär, kus meie oleme, ehk dirigendid üle maailma, üheksa noort dirigenti, kes on spetsiaalselt välja valitud. Instrumendiks on Eesti Filharmoonia Kammerkoor. See tähendab seda, et põhimõtteliselt sul on käes Ferrari, millega sõita. Ja siis on need päevad, millega tuleb kõik need võimalused kätte õppida ja saada aru, kui palju on dirigendil vaja, et töötada professionaalse kooriga;" rääkis Risto Joost.

Hollandist pärit Stijn on õppinud Eesti muusikaakadeemias koorijuhtimist ja teda tõmbas siia tagasi võimalus saada osa nii koolitustest kui ka laulupeost.

"See oli päris karm, Risto on väga kriitiline. Aga see on hea, sest sa õpid sellest väga palju, alati on võimalik midagi parandada, nii et see on tegelikult väga hea. Sul on võimalus töötada väga hea koori ja dirigendiga ning õppida tundma ka teisi dirigente," lausus Stijn.

See, et konverents toimub just laulupeo ajal, on mõistagi võimas lisaelamus, sest suur osa osalejatest kogevad seda esimest korda.