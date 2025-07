70 protsenti Tallinna Keskraamatukogu lugejatest on naised

Tallinna Keskraamatukogu aastaaruande põhjal laenutati 2024. aastal raamatukogust 1,7 miljonit teavikut, millest üle 930 000 olid paberkandjal raamatud.

Lugejatest 25 protsenti olid alla 18-aastased ning 30-50 aastased moodustasid umbes 35 protsenti lugejatest. Märkimisväärselt 70 protsenti raamatukogu lugejatest olid naissoost.

Peale raamatute pakub raamatukogu võimalust laenutada ka muid tarvikuid. Näiteks spordivahenditest oli kõige populaarsem laenutajate seas joogamatt PRO. Palju laenutati ka hantleid ning vererõhu- ja pulsimõõdikut. Spordivahendeid laenutati kokku 851 korral.

Muusikainstrumentidest laenutati enim elektrikitarri, kuid laenutajate seas olid hinnatud ka karmoška ja väikekannel. Muusikainstrumente laenutati kokku 346 korda.

Tallinna Keskraamatukogu lugejad saavad laenutada Laagna raamatukogus paiknevast "Seemnelaekast" köögivilja-, maitsetaime- ja lilleseemneid. Seemnepakke laenutati kokku 804 korda. Seemnetest menukaimad olid aedtill ja harilik tomat.

Hekilõikur Makita oli raamatukogust enim hinnatud tööriist. Tööriistu, peamiselt aiatööks vajalikke, laenutati 541 korda.

Tallinna Keskraamatukogule saab esitada ka faktipäringuid. "Enamasti küsiti bussiaegasid, asutuste aadresse, telefoninumbreid ja lahtiolekuaegasid, aga esitati ka teistlaadi küsimusi, näiteks millal lõppevad hetkel toimuvad olümpiamängud, mitmendal leheküljel asub O. Lutsu "Kevade" raamatus Tootsi õpetus piimaga kirja kirjutamisest ja kes Inglismaa poolelt aitas kindral Laidoneri teises maailmasõjas," seisab aruandes.

Venekeelse kirjanduse laenutused vähenesid 10 protsenti, kuna uut kirjandust enam Venemaalt ei tellita.

Samal ajal tõusis võõrkeelse kirjanduse laenutus ligi üheksa protsenti. "Raamatukoguhoidjate sõnul on tõusnud noorte soov lugeda kirjandust inglise keeles ning sooviti tihti just seda kirjandust, mida soovitati lugemiseks sotsiaalmeedias," selgitatakse aruandes.

Paegune majandusseis võib raamatukogule ka kasu tuua. "On tavapärane, et aegadel, mil majandus on languses, kasutatakse raamatukogu teenuseid rohkem," on aruandes nenditud.

Laenutajate võlgadest teenis raamatukogu 2024. aastal ligi 80 000 eurot.

Tallinna Keskraamatukogu koondab mitmeid haruraamatukogusid Tallinnas (Laagna, Nurmenuku, Sääse), moodustades linnaülese raamatukoguvõrgu. Kuigi selle juriidiliseks nimeks on endiselt Tallinna Keskraamatukogu, tegutsetakse nüüd brändi all nimega Tallinna Raamatukogud.