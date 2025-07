Muuseumid saatsid tallinlastele meeldetuletuseks oma eksponaadid pealinna

Tallinnas Solarise keskuse ees seisvas klaastarekeses avati esmaspäeval hüpiknäitus. See tähendab, et mitmed Eesti muuseumid saatsid Tallinna kaheks nädalaks oma eksponaate tuletamaks pealinlastele meelde, et muuseumid asuvad ka väljaspool Tallinna.

Kaks meest tõid Äksist Solarise keskuse ette mammuti. 2012. aastal avatud Jääaja keskuse eksponaat on üks kolmest mammutimulaažist ja ühtlasi laste lemmik. Solarise ees selle selga ronida ei saa. Niigi peab laste mammutit korra hooaja jooksul taastama.

"Need karvad on kunstlikud. Kui päris karvu kasutada, siis lõppeks tema eluiga kiiremini. Kasutame silitataval mammutil kunstlikke karvu. Aga jääaja keskuses kohapeal on täitsa päris karvadega mammut ka," lausus jääaja keskuse giid Kaupo Mets.

Eestis on 160 kuni 170 muuseumi. Kahe nädala jooksul peab Solarise keskuse ees asuv klaastareke innustama külastajaid soetama muuseumikaarti – muuseumide digitaalset ühispiletit, millega saab külastada 137 nimekirja kuuluvat muuseumi, lisaks elamuskeskuseid.

"Kui sul on muuseumikaart olemas, siis sa võid aasta otsa piiramatult käia nii palju muuseumis, kui sa vähegi jaksad," ütles muuseumikaardi turundusjuht Liina Pulges.

Enamus teab suuri muuseume – vabaõhumuuseumi Tallinnas, ERM-i Tartus, kuid nimekirjas on ka motospordi muuseum Turbas. Loodetavasti leitakse tee ka väikestesse muuseumidesse, kus ei toimu suurüritusi ega käi rahvusvahelised näitused.

"Minu lemmikmuuseum on Kalamaja muuseum, sest seal on tõesti iga eksponaat Kalamaja mõne inimesega seotud. Seal tuleb võtta aeg ja seal on nostalgilisi asju, mis kõiki kõnetavad ja lapsepõlve meelde tuletavad," ütles muuseumikaardi turundusjuht Liina Pulges.

Mammut jääb kaheks nädalaks klaastarekesse omapead.