Rekordiline huvi Anthropicu aktsiate esmase avaliku pakkumuse (IPO) vastu tuleneb veendumusest, et tehisintellekt kujundab järgmise kümnendi jooksul tehnoloogiaturgu, kuid oma osa võib olla karjaefektil, ütles Swedbanki finantsturgude valdkonnajuht Toomas Arak. LHV vanemmaakler Marten Arumäe sõnul jäid Ida-Euroopa investorid IPO-l osalemise võimalusest ilma siinse turu väiksuse tõttu.

USA tehisintellektifirma Anthropic kaasas IPO-l rekordilised 81 miljardit dollarit ning ületas sellega kosmosefirma SpaceX varasema rekordi, milleks oli 75 miljardit dollarit.

Esmaemissiooni märkimishinnaks kujunes 83 dollarit aktsia kohta, mis teeb ettevõtte turuväärtuseks kokku ligi 1,5 triljonit dollarit. Pakkumise käigus märgiti aktsiad üle ligi seitsmekordselt.

Swedbanki finantsturgude valdkonnajuht Toomas Arak ütles ERR-ile, et sedavõrd suur huvi Anthropicu IPO vastu näitab investorite huvi osaleda järgmises suure kasvupotentsiaaliga tehisintellekti eduloos.

"Huvi tuleneb nii kõrgetest ootustest Anthropicu kui ühe valdkonna liidri suhtes kui ka laiemast veendumusest, et tehisintellekt kujundab järgmise kümnendi jooksul tehnoloogiaturgu ja meie igapäevaelu," lisas ta.

Samas võib suur avalik tähelepanu Araku sõnul tekitada investorites elevust ja võimendada FOMO ehk hirmu heast võimalusest ilma jääda.

"Sellega võib kaasneda ka karjaefekt, kus paljud investorid liiguvad korraga ühes suunas. Need psühholoogilised tegurid võivad mõjutada investeerimisotsuseid, mistõttu tasub olla ettevaatlik. Esimestel kauplemispäevadel võib aktsia hind üsna tugevalt kõikuda," tõdes finantsturgude valdkonnajuht.

LHV vanemmaakler Marten Arumäe tõi esile, et Anthropicu IPO on läbi aegade kõige suurema aktsiate esmapakkumine. Lisaks korraldati IPO-ga kaasatud 81 miljardile veel suunatud pakkumine, kust kaasati omakorda 26 miljardit dollarit.

"Ettevõtte erakordselt edukas IPO on kombinatsioon väga kuumast sektorist tervikuna ja ettevõttest, keda nähakse tulevikus ühe suure potentsiaalse võitjana antud sektoris," ütles Arumäe.

Tema sõnul usuvad investorid AI-sektorisse pikaajaliselt ning tehisintellektiga seotud sektorit ja seal tegutsevaid ettevõtteid, kes suudavad praegu enim areneda, peetakse järgmiste kümnendite lõikes suurteks võitjateks.

"Täna areneb kogu sektor meeletul kiirusel ja konkurents ettevõtete vahel on väga tihe. Samal ajal on nõudlus sektoris tegutsevate ettevõtete toodete ja teenuste vastu rekordiline," tõdes Arumäe.

Hoolimata kiirest käibekasvust ületab kahjum miljardit dollarit

LHV vanemmaakler lisas, et Anthropicu arendatud Claude AI-d kasutab kõige enam just äriklientide segment ehk sektor, kust on võimalik teenida enim raha. Viimastel aastatel on ettevõtte tellimuste arv ja käibekasv olnud muljetavaldavad – 2024. aastal oli ettevõtte müügitulu umbes 390 miljonit dollarit ja mullu ligi 4,6 miljardit dollarit.

Ainuüksi selle aasta esimese kolme kvartaliga on ettevõtte müügitulu tõusnud juba 33 miljardi dollarini. Vaatamata sellele on ettevõte selle aasta kolme kvartaliga teeninud 1,26 miljardit dollarit ärikahjumit.

Swedbanki finantsturgude valdkonnajuht selgitas, et USA ettevõtete IPO-des saavad esmase märkimise võimaluse sageli vaid valitud institutsionaalsed investorid ja nende maaklerite kliendid, kes kuuluvad emissiooni korraldajate võrgustikku.

"Anthropicu puhul ei kuulunud Eesti nende riikide hulka, kus jaeinvestorid said aktsiaid märkida," tõdes Arak. "Seetõttu on Eesti jaeinvestoritel üldjuhul võimalus aktsiaid osta pärast kauplemise algust börsil. "

Esimesel kauplemispäeval ei alga aktsiaga kauplemine üldjuhul kohe börsi avanemisel, mis toimub Eesti aja järgi kell 16.30, vaid alles mõned tunnid hiljem, kuna turuosalised vajavad pärast turu avanemist aega lõpliku avamishinna kujundamiseks vastavalt investorite nõudlusele.

Arumäe märkis, et kuna IPO-l oli meeletu ülepakkumine, ei jaotatud aktsiaid tõenäoliselt ka mujalt Euroopast märkinud jaeklientidele või siis jaotati neile aktsiaid väga väikses koguses.

"Eesti investorid saavad Anthropicu aktsiaid soetada alates tänasest USA järelturult," lisas ta.

Swedbanki pensionifondid osalesid Rootsi ettevõtte kaudu

Swedbanki pensionifondide portfellihaldur Pertti Rahnel ütles, et nende aktiivselt juhitud pensionifondid osalesid Anthropicu IPO-s Rootsi varahaldusettevõtte Swedbank Roburi kaudu, mille koosseisu kuulub AS Swedbanki Investeerimisfondid.

"Märkimise tulemusel lisandub meie seitsme aktiivse pensionifondi varade hulka ligikaudu 6,26 miljoni euro väärtuses Anthropicu aktsiaid," ütles Rahnel.

Ta lisas, et kui seni on investorid saanud tehisintellekti arengust osa eelkõige nii-öelda kirkadesse ja labidatesse investeerides ehk pooljuhte ja muud riistvara tootvate ettevõtete, näiteks TSMC-i või tehisintellekti jaoks vajalikku taristut pakkuvate ettevõtete, näiteks Google'i ja Microsofti kaudu.

"Anthropic on üks esimesi suuri läänemaailma tehisintellekti mudelite arendajaid, kelle aktsiatesse saab otse börsil investeerida," lausus Rahnel.

Portfellihaldur tõdes, et tehisintellekt on meie põlvkonna üks olulisemaid tehnoloogilisi suundumusi ning selle arendamisse tehtavad investeeringud võivad lähiaastatel ulatuda USA-s keskmiselt üle kolme protsendi SKP-st aastas.

Ka Rahnel juhtis tähelepanu sellele, et ehkki Anthropic on kiiresti kasvav ettevõte, kaasnevad sellega riskid.

"Olulised küsimused on arvutusvõimsuse kättesaadavus ja selle kasutamise tõhusus, samuti tugev konkurents teiste tehnoloogiaettevõtete ja avatud lähtekoodiga mudelitega," selgitas ta, kuid lisas, et usutavasti on Anthropicul lähtuvalt selle arendusvõimekusest ning mudelite kvaliteedist head eeldused säilitada kiiresti kasvaval turul oluline positsioon.