Anthropic müüs 980 miljonit aktsiat hinnaga 83 dollarit tükk. Eduka IPO tulemusel kujunes ettevõtte turuväärtuseks 1,5 triljonit dollarit. Algselt plaanis Anthropic müüa 825 miljonit aktsiat hinnaga 70–78 dollarit.

81 miljardi dollari suurune aktsiamüük ületas kosmosefirma SpaceX varasema rekordi, milleks oli 75 miljardit dollarit. Tugev nõudlus püsis vaatamata tehisintellektiga seotud aktsiate turu volatiilsusele.

Ajalehe The Wall Street Journal hinnangul peegeldab Anthropicu edukas börsidebüüt investorite suurt huvi nii tehisintellektitööstuse kui ka ettevõtte juturoboti Claude'i vastu. Anthropicu aktsiate vastu tundsid huvi nii investeerimisfondid, riskifondid kui ka erainvestorid.