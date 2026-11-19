Esmaspäeval avaldatud eelnõu esimeses versioonis oli kaks viidet fossiilkütustele ja nende kasutamise piiramisele – teemale, mis tekitab riikide vahel igal aastal peetavatel läbirääkimistel suuri lahkarvamusi.

Eelnõus tunnistati, et globaalne soojenemine võib ületada 1,5 kraadi Celsiuse järgi, mis on piir, mille püsimise nimel riigid on püüdnud võidelda. Samuti rõhutati vajadust vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid dokumendi teksti kohaselt "ulatuslikult, kiiresti ja püsivalt".

Lisaks kutsuti üles laiendama selliste tehnoloogiate kasutuselevõttu, millega saab atmosfäärist süsinikku eemaldada.

Austraalia, mille esindaja juhib läbirääkimisi koos Türgiga kehtiva kaasjuhtimise kokkuleppe alusel, teatas varem, et esmaspäeval avaldatud esialgne eelnõu oligi mõeldud laiahaardelise dokumendina, mida hiljem täpsustatakse ja lühendatakse.

Enne kokkuleppe saavutamist muudetakse viimast eelnõu tõenäoliselt veelgi.

Kuigi Antalyas peetav konverents peaks lõppema reedel, on ligi 200 osaleva riigi üksmeele saavutamine viimastel aastatel korduvalt veninud ning läbirääkimised on tähtajast üle läinud rohkem kui ööpäeva võrra.

Osalejad nõustuvad üldiselt, et maakera temperatuuri tõusu tuleb piirata, kuid neil puudub üksmeel selles, milline on selleks parim viis, kes peaks meetmete eest maksma ja kui kiiresti peab maailm tegutsema.

Läbirääkimised toimuvad ajal, mil kliima soojenemine ja selle üha sagedasemad ning rängemad tagajärjed, sealhulgas kuumalained, üleujutused ja põuad, peavad poliitikakujundajate ja avalikkuse tähelepanu pärast konkureerima sõdade ja elukalliduse tõusuga.