Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) plaanib rajada Alutaguse rahvusparki Kauksi telkimisala ja külastuskeskuse vahele Eestis unikaalse puulatvadesse tõusva loodus- ja õpperaja. Keskse põhimõttena peab rada olema jõukohane kõigile, sealhulgas ratastooliga külastajatele.

RMK innovatsiooniprojektide juhi Ulvar Kaubi sõnul ei ole tegemist seiklusrajaga, vaid rahuliku ja laiale kasutajaskonnale mõeldud rajaga, mis võimaldab kogeda metsa puuvõrade kõrguselt.

"Keskne põhimõte on ligipääsetavus. RMK soovib, et rada saaks läbida ka ratastooliga ning et lahenduses arvestataks külastajate erinevate erivajadustega," rõhutas Kaubi.

Tema sõnul on sel teemal juba konsulteeritud ka Eesti Puuetega Inimeste Kojaga.

Senise lähtekoha järgi lahendatakse raja tõus treppide asemel sobiva kaldega käiguteede ja puhkeplatvormidega. See annaks võimaluse näha metsa kõrgemalt ka neile, kellele tavalised matkarajad ja vaatetornid käivad üle jõu.

17 kandidaadi seast valiti Kauksi

Raja täpne arhitektuurne lahendus, kõrgus ja pikkus selguvad peatselt algatatava ideekonkursi käigus, kus arhitektide ülesandeks ongi leida parim viis ligipääsetavuse tagamiseks.

Asukoha valikule eelnes põhjalik analüüs, mille käigus kaaluti koos Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse (EIS) ning keskkonnaameti spetsialistidega 17 paika üle Eesti. Otsus langes Kauksi kasuks, sest see võimaldab siduda uue atraktsiooni olemasolevate loodusradade, külastuskeskuse ja peatselt uuendatava Kauksi puhke- ja telkimisalaga.

Rada puulatvades Anyksciais, Leedus. Sarnast plaanitakse ka Alutagusele, kuid ilma vaatetornita. Autor/allikas: kuvatõmmis visitbaltics.net veebilehelt

Loodusharidus puuvõrade tasandil

Rada ei kata kogu telkimisala ja külastuskeskuse vahelist rannametsa, vaid täiendab olemasolevat jalgteed nii, et külastaja saab soovi korral maapinnalt sujuvalt puuvõrade tasandile tõusta.

Lisaks vaadetele ja metsa kihilisuse tundmaõppimisele kavandatakse rajale istumis- ja vaatluskohti, infotahvleid ning interaktiivseid eksponaate. Kindlale trajektoorile suunatud liikumine aitab ühtlasi kaitsta metsaalust taimestikku liigse tallamise eest.

RMK loodab, et uuest maamärgist saab tõmbekeskus, mis pikendab külastajate viibimist Alutaguse piirkonnas ning loob uusi võimalusi ka kohalikele majutus-, toitlustus- ja giiditeenuste pakkujatele.

Septembris kinnitas valitsus Alutaguse rahvuspargi kaitse-eeskirja muutmise eelnõu, mille peamine eesmärk on ühendada senised kaitstavad alad ja kaitsealuste liikide elupaigad üheks toimivaks tervikuks. Rahvuspark laienes 24 749 hektari võrra ja selle uus pindala on 69 768 hektarit.