Ukraina relvajõud teatasid neljapäeval, et uues õhurünnakus Krimmi sillale kahjustati raudteed ning Venemaa oli sunnitud peatama seal liikluse. Varem oli teatanud uuest rünnakust sillale meedia ja seda oli kinnitanud ka Krimmi okupatsioonivõimu juht Sergei Aksjonov.

Oluline Venemaa-Ukraina sõjas neljapäeval, 19. novembril kell 13.45:

- Ukraina rünnak katkestas raudteeliikluse Krimmi sillal;

- Ukraina jätkab Krimmi silla hävitamist;

- Ukraina õhulöögid vähendasid Venemaa naftatöötlemist 45 protsenti;

- USA ja Euroopa vahel tekkis lahkarvamus Ukraina rünnakute üle Venemaa vastu;

- Witkoff ja Kushner osalevad Berliinis liitlaste tippkohtumisel;

- Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 1970 sõdurit.

Ukraina teatas raudtee purustamisest Krimmi sillal

Ukraina relvajõudude peastaap kinnitas neljapäeval, et uues õhurünnakus Krimmi sillale kahjustati sellel kulgevat raudteed ning Venemaa oli sunnitud peatama sillal ka rongiliikluse.

Ööl vastu 19. novembrit ründas Ukraina Krimmi silda rakettidega Neptun, mille tagajärjel sai raudteetaristu kahjustada, vahendas Ukraina meedia peastaabi teadet.

Selle kohaselt andsid öösel Ukraina raketiväed, täpsemalt mereväe rannakaitse raketikompleksidega Neptun raketilöögi ebaseaduslikule rajatisele. Nii nimetab Ukraina Krimmi silda, mille Venemaa ehitas poolsaare ja Venemaa territooriumi vahele pärast Krimmi annekteerimist.

Ukraina kaitseministeerium täpsustas, et tabamused toimusid silla kaare ja raudteerööbaste piirkonnas. "Sihtmärk sai tabamuse, liiklus sillal on peatatud. Raudteetaristu on kahjustatud," teatas peastaap.

"This train terminates here." On the night of November 19, Ukrainian Neptune missiles struck the railway section of the Crimean Bridge, with hits recorded near the arch and on the tracks. The extent of the damage is still being assessed, but train traffic has stopped. Now a little arithmetic: 19 kilometers of track, 38,000 railroad ties and 228 billion rubles spent on construction. This morning, not a single train crossed. For Russia, the bridge is a conveyor belt for its war, carrying fuel tank cars and ammunition wagons to its forces in the south. That conveyor has broken down. The other route runs overland along the front line, and our drones are waiting for the cargo there. For Ukraine, this means time gained and lives saved. The less that reaches the occupiers, the less hits our warriors. This is the third strike on the bridge this week, and it is a response. Last night alone, Russia launched 98 attack drones and missiles at Ukraine. Last stop. Please vacate Crimea. — Defense of Ukraine (@DefenceU) November 19, 2026

Seega muutis Ukraina armee pärast maanteesilla rivist väljalöömist kaks päeva tagasi kasutuskõlbmatuks ka Krimmi silla raudteetaristu. Sillal kulgesid neljarajaline maantee ja kaks raudteeharu paralleelselt, kui konstruktsiooniliselt erineva tarindi peal.

Venemaa ehitas silla poolsaare okupeerimise sümbolina ning kinnitas aastaid, et see on rünnakute eest kaitstud ja tabamatu.

Krimmi sild on peamine maismaaühendus, mille kaudu varustab Vene armee oma Lõuna-Ukrainas paiknevaid okupatsioonivägesid kütuse, laskemoona ja sõjatehnikaga.

Ukraina peastaap märkis, et tema üksused vähendavad samm-sammult ka Venemaa ülejäänud sõjalise logistika toimimisvõimalusi. Varasemate rünnakute tulemuste põhjal on kinnitatud veel kolme maanteesilla kahjustamine.

15. novembril sai kahjustada sild üle Severski Donetsi jõe Luhanski oblastis Prõšibi piirkonnas ning sild üle Miusi jõe Rostovi oblastis Taganrogi lähedal. 14. novembril sai kahjustada sild üle Miusi jõesuudme Rostovi oblastis Lakedemonovka lähedal. Iga rivist välja viidud sild tähendab Vene vägedele pikemaid ümbersõite, ummikuid ületuskohtades ning hilinevaid laskemoona- ja kütuseveokeid, mida rindel olevad okupatsiooniväed ootavad.

MORE: Recent Ukrainian strikes against the Kerch Strait Bridge are part of wider Ukrainian efforts to degrade Russian ground lines of communication (GLOCs) across the theater. ⬇️ The Kerch Strait Bridge has served as a critical Russian logistics route for the transit of food, goods, and fuel into occupied Crimea from Krasnodar Krai. The disruption of traffic along the Kerch Strait Bridge will very likely force Russian forces and occupation authorities to rely more heavily on the overland route north of the Sea of Azov as the primary GLOC. The wider Ukrainian strike campaign against Russian GLOCs aims to inhibit Russian troop and supply movement towards the frontline and to catalyze Ukrainian battlefield successes. — Institute for the Study of War (@TheStudyofWar) November 19, 2026

Rünnakust Krimmi sillale andis Ukraina relvajõudude peastaap 19. novembri hommikul teada õnnitledes Lissabonis asuvat Vasco da Gama silda selle puhul, et see on nüüd Euroopa pikim sild. Sellega vihjasid sõjaväelased öisele rünnakule Krimmi sillale, mis oli varem kandnud Euroopa pikima silla tiitlit.

Esimest korda sel nädalal ründas Ukraina Krimmi silda 16. novembril. Toona sulges okupatsioonivõimude administratsioon maanteeliikluse ning silla juurde tekkisid mitme kilomeetri pikkused ummikud. Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov teatas hiljem, et silla kahjustused olevat väikesed. Hiljem avaldatud fotod näitasid aga maanteetaristu kahjustusi ja ühe silla kaare deformeerumist.

Ööl vastu 17. novembrit sattus Krimmi sild taas rünnaku alla. Kertši väina ületava silla piirkonnas kostis mitu võimsat plahvatust, mille järel teatasid okupatsioonivõimud liikluse peatamisest. Hiljem selgus, et sild oli osaliselt purunenud: silla kaar ja maanteesilla osa olid vette kukkunud.

❗️They claim that this is how the Crimean Bridge looks today. https://t.co/s9MnTLTDIg — MilitaryNewsUA (@front_ukrainian) November 18, 2026

Ukraina jätkab Krimmi silla hävitamist

Väljaanne The Kyiv Independent vahendab, et Ukraina väed andsid ööl vastu neljapäeva järjekordse löögi Krimmi silla pihta. Venemaa poolt ametisse seatud Krimmi juht Sergei Aksjonov kinnitas, et sild sattus taas rünnaku alla.

"Pärast uut rünnakut Krimmi sillale on liiklus ajutiselt peatatud. Kõik vastavad teenistused on sündmuskohal ja töötavad. Käib kahjude hindamine," teatas Aksjonov.

The Crimean Bridge area at night. The moment of the missile strike. https://t.co/1CAIX2uWHA — Exilenova+ (@Exilenova_plus) November 19, 2026

Tegemist oli järjekordse rünnakuga vähem kui kaks päeva pärast seda, kui Ukraina eelmine ulatuslik rünnak põhjustas sillal suuri purustusi. Sotsiaalmeedias levivad väited, et seekord ründas Ukraina okupeeritud Krimmi poolsaart Venemaaga ühendavat raudteesilda. Venemaa transpordiministeeriumi teatel peatati öise Ukraina droonirünnaku tõttu ajutiselt rongiliiklus.

Maanteetranspordiks mõeldud sillaosa löödi rivist välja juba paar päeva tagasi.

Ukraina ründas Venemaal Tatarstanis asuvat naftataristut

Ukraina droonid ründasid ööl vastu 19. novembrit Venemaal Tatarstani Vabariigis asuvat naftapumplat, mis pealtnägijate sõnul süttis rünnaku tagajärjel põlema.

Almetyevsk, Republic of Tatarstan. Objective control of the attack by UAVs on the linear production and dispatching station "Kaleykino". https://t.co/RldzmXU3Ye — MAKS 26 (@Maks_NAFO_FELLA) November 19, 2026

Ukraina õhulöögid vähendasid Venemaa naftatöötlemist 45 protsenti

Alates oktoobri lõpust on Ukraina õhulöögid Venemaa naftatöötlemistehastele vähendanud riigi toornafta töötlemise mahtu 45 protsendi võrra, teatas kolmapäeval uudisteagentuur Reuters.

Agentuuri hinnang tuli ajal, mil Ukraina jätkab õhurünnakute hoogustamist Venemaa naftataristu vastu.

Viimase 20 päeva jooksul toimunud Ukraina rünnakud on häirinud või peatanud töö viieteistkümnes Venemaa 35 suuremast rafineerimistehasest, kirjutas Reuters kahele tööstusharu allikale viidates.

Toornafta töötlemine Venemaa tehastes langes oktoobri lõpu 700 000 tonnilt päevas umbes 400 000 tonnini päevas.

Witkoff ja Kushner osalevad Berliinis liitlaste tippkohtumisel

USA presidendi Donald Trumpi erisaadikud Jared Kushner ja Steve Witkoff saabuvad neljapäeval Berliini, et pidada kõnelusi Saksamaa kantsleri Friedrich Merziga. Samuti osalevad nad tahtekoalitsiooni liidrite kohtumisel.

"Tahtekoalitsiooni kohtumine algab USA delegatsiooni saabumisega. Seda esindavad Kushner ja Witkoff, kes peavad lühikese kohtumise liidukantsleriga," ütlesid allikad.

Olemasolevatel andmetel osalevad Witkoff ja Kushner ka koalitsiooni plenaaristungil ning võtavad selle järel osa ühisest pressikonverentsist koos Saksamaa kantsleri Friedrich Merzi, Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski, Prantsusmaa presidendi Emmanuel Macroni ja Ühendkuningriigi peaministri Andy Burnhamiga.

Berliini tippkohtumisele oodatakse ligi 40 delegatsiooni. Enne plenaaristungit on kavandatud eraldi kõnelused E3 formaadis ehk Saksamaa, Prantsusmaa ja Ühendkuningriigi osalusel, millest võtab osa ka Ukraina president.

Tippkohtumise päevakord keskendub Ukrainale jätkuva rahalise ja sõjalise toetuse tagamisele, seisukohtade kooskõlastamisele võimalike rahuläbirääkimiste osas ning Ukrainale julgeolekugarantiide väljatöötamisele.

USA ja Euroopa vahel tekkis lahkarvamus Ukraina rünnakute üle Venemaa vastu

NATO peakorteris toimunud Ukraina toetajate kohtumisel puhkes teisipäeval USA ja Euroopa esindajate vahel terav vaidlus Ukraina rünnakute üle.

USA kaitseministeeriumi poliitikaküsimuste asekaitseminister Elbridge Colby kritiseeris Ukraina rünnakuid Venemaa sügavuses asuvate sihtmärkide vastu, sealhulgas veebikaubandusettevõtte Wildberries logistikakeskuste pihta.

Saksamaa kaitseminister Boris Pistorius seadis Colby kriitika kahtluse alla. Pistoriuse sõnul on Ukraina rünnakute sihtmärgid õigustatud strateegilised sõjalised objektid, samal ajal kui Venemaa ründab igapäevaselt Ukraina tsiviiltaristut.

Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 1970 sõdurit

Ukraina relvajõudude neljapäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 630 980 (+1970);

- tankid 12 484 (+2);

- jalaväe lahingumasinad 25 828 (+13);

- suurtükisüsteemid 52 557 (+7);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 2284 (+1);

- õhutõrjesüsteemid 1764 (+0);

- lennukid 452 (+0);

- kopterid 356 (+0);

- maapealsed robotisüsteemid 3194 (+1);

- operatiivtaktikalised droonid 613 608 (+515);

- tiibraketid 5196 (+0);

- laevad/kaatrid 35 (+0);

- allveelaevad 2 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid 177 167 (+341);

- eritehnika 4916 (+2).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.