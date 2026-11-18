Prints Harry teatas, et on valmis taas relvajõududes teenima, kui peaks tekkima vajadus Venemaa vastu võidelda.

Prints Harry andis Lvivi visiidi ajal eksklusiivintervjuu ajalehe The Telegraph taskuhäälingusaatele "Ukraine: The Latest".

Sussexi hertsog andis karmi hinnangu USA president Donald Trumpi lähenemisele Ukraina sõjale. Ta märkis, et see ei peegelda USA laiema avalikkuse seisukohti.

Tema sõnul on Suurbritannia olnud Venemaaga konfliktis juba viimased kümme aastat. "See, et meie pihta ei lenda droone, mürske ega rakette, ei tähenda, et me poleks sõjas," lausus ta.

Hertsogi hinnangul on Euroopa Venemaa ohust nüüdseks aru saanud, kuid tema suurim mure on see, et maailmajagu võib "pöörduda iseenda vastu".

Prints Harry kinnitas valmisolekut vajadusel uuesti sõjaväes teenida. "Meil on Ukrainalt palju õppida. Usun, et kogu maailmal on Ukrainalt palju õppida," lisas ta.

"Kui mind kutsutakse taas teenistusse ja vajadus on olemas, siis olen sajaprotsendiliselt kohal, et teenida oma riiki kõrvuti teiste veteranide ja tegevväelastega," lausus hertsog.

NATO juhid tunnevad võimaliku konflikti pärast üha suuremat muret ning luurejuhid hoiatasid septembris, et Venemaa võib valmistuda rünnakuks lähikuudel, mitte alles aastate pärast.

Ühendkuningriigi valitsus on soovitanud majapidamistel varuda hädaolukorraks konserve ja vett.

Suurbritannia relvajõudude strateegilises reservis on 95 000 inimest, keda saab kriisi korral uuesti teenistusse kutsuda. Osa neist kutsutakse järgmisel aastal kaitseministeeriumi suurõppusele, millega kontrollitakse riigi valmisolekut sõjaks.

Küsimusele, kas praegune geopoliitiline olukord teeb talle muret, vastas hertsog: "Arvan, et peaksime kõik olema ärevil, kindlasti. Peaksime olema valmis ning need meist, kes on varem teeninud, peaksid olema valmis uuesti teenima."

Prints Harry teenis armees kümme aastat ning osales Apache'i ründehelikopteri piloodina kahel missioonil Afganistanis, enne 2015. aastal sõjaväest lahkumist.

Eelmisel nädalavahetusel külastas ta Ukrainat neljandat korda pärast täiemahulise sõja algust.

Prints Harry rääkis, et tema sõjaväeteenistus tõi esile posttraumaatilise stressi, mis oli seotud pigem lapsepõlves kogetud traumade kui lahinguväljal läbielatuga.

Samuti leidis ta, et noortel peaks olema rohkem võimalusi teenistuses osaleda, sest see kasvatab enesekindlust ja vastupidavust.

"See ei tähenda, et peab kandma vormi ja teenima välismaal," lisas ta. "Kuid arvan, et põhimõtted, väärtused ja toimemehhanismid, mida teenistusest saab, annavad eluks tugeva aluse."