Kõnniteedel peatumise keeld teeb mitmete ettevõtete töö keeruliseks

Tallinnas on seadusemuudatuse tõttu kauba laadimiseks sobivat peatumispaika eriti keeruline leida, liiklus on linnas tihe ja probleemseid kohti on palju, ütles ERR-ile DPD tegevjuht Remo Kirss.

"Väga hea näide on Tallinnas Pärnu maantee algus, kus siis tegelikult kauba laadimiseks peaks peatuma sõiduteel, aga kuna seal on üks sõidurida, siis seal suletakse koheselt ka liiklus," tõi Kirss näite.

Tallinlased on ka kiired parkimis- ja peatumiskorra rikkumistest teatama, sõnas MUPO korrakaitse osakonna juht Valdo Põder.

"Meil teavitatakse igapäevaselt nendest kõnniteedel parkivatest kullerfirmadest, vaibavahetajatest, kolijatest, kaubavedajatest," rääkis Põder.

Kauba laadimiseks peatumiseks näiteks Tallinna vanalinnas tuleb kohalikult omavalitsuselt taotleda eraldi luba, ütles Eesti Linnade ja Valdade Liidu nõunik Kalle Toomet.

"Linnalised keskkonnad, kus on ajalooliselt ongi kitsad linnatänavad, seal ei olegi võimalik nüüd kõiki parkimisi või peatumisi selle seaduse raames võimalik kohe nagu ette näha," tõdes Toomet.

Võimaliku lahendusena pakkus Kirss välja keeruliselt ligipääsetavatesse kohtadesse ajutiste peatumiskohtade loomise.

"Täna kasvõi keskmine televiisor on juba selline, mida, mida tavaline kuller endale kaenlasse ei võta ja sellega mööda tänavaid ringi liikuda ei ole kindlasti mõistlik," ütles Kirss.

Kui väike pakk jõuab probleemideta kohale, siis mööbliautol on juba keerulisem, lisas Kirss.

Erinevaid variante kauba laadimiseks sobivate kohtade tekitamiseks kaalus enne seadusemuudatuse jõustumist läbi kohalike omavalitsuste liit koos kaubaveoga tegelevate ettevõtetega, kuid konsensusele ei jõutud, sõnas Toomet.

"Olemasolevat taristut ei ole võimalik koheselt ümber korraldada või ümber ehitada. Peale selle ta toob ka kaasa täiendavaid rahalisi kohustusi, mida kohe võimaldada ei olegi," ütles Toomet.

Muudatus toob kaasa rahulikuma liikluskultuuri ja turvalisema liiklemise, ütles MUPO korrakaitse osakonna juht Valdo Põder.

"Turvalisus algab eelkõige sealt, kui me suudame kergliiklejad ja sõidukijuhid teineteisest lahus hoida," lisas ta.

Drastilisi muutusi liikluses seadusemuudatus veel Põdra sõnul põhjustanud ei ole.