Tartu Ülikooli eritingimusel astujate seas kogub populaarsust SAT

Üks võimalikest eritingimustest Tartu Ülikooli astumiseks on akadeemiline test, mis kontrollib sooritajate loogilist mõtlemist ning etteantud informatsiooni kasutamise oskust.

Lisaks on akadeemiline test kohustuslik sisseastumiseksam arstiteaduse, hambaarstiteaduse ja psühholoogia õppekavadel.

Akadeemilist testi on aga võimalik asendada sellega võrdsustatud SAT ehk Scholastic Aptitude Testiga [eesti k. - akadeemilisuse sobivustest], mida kasutatakse USA ülikoolide sisseastumiskatsetel ning mida sooritatakse inglise keeles.

Võrreldes eelneva aastaga näitab tänavune statistika, et selline asendus on aina enam levinud.

Kui veel eelmisel aastal oli Tartu Ülikooli SAT-iga sisseastujaid 109, siis sel aastal oli sisseastujaid juba 177.

Erinevalt Tartu Ülikooli pakutavast akadeemilisest testist, mis mõõdab sooritaja loogilist mõtlemist ning etteantud informatsiooni kasutamise oskust, on SAT ülesanded standardsemad ning nendeks on lihtsam õppida.

Samuti puuduvad praeguses akadeemilises testis eraldi osad sõnavara ja teksti mõistmise kohta, mis SAT-is on aga olemas.

SAT-iga sisseastujate arvu kasvu taga on Tartu Ülikooli vastuvõtutalituse juhataja Tuuli Kaldma sõnul noorte teadlikkuse suurenemine ja selleaastane sisseastujate suur üldarv.

Samas on bakalaureuseastmesse sisseastujate arv tõusnud Tartu Ülikoolis 16 protsenti, SAT-iga sisseastujate arv aga üle 38 protsendi.

Lisaks sellele võib Kaldma arvates muu emakeelega noortele ingliskeelne SAT olla sooritamiseks keeleliselt mugavam kui eestikeelne akadeemiline test.

Tartu Ülikooli akadeemilise testi eksamikomisjoni esimehe Gerli Silma sõnul on SAT-i ja akadeemilise testi võrdsustamise baasiks tulemuste jaotus varasematel aastatel.

Kui sooritaja akadeemilise testi tulemus on kõrgem kui 65 punkti 100-st, tagab see sissesaamise enamikusse Tartu Ülikooli erialadest. SAT puhul on see piir 1250 punkti 1600-st.