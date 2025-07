Võrus avati Marko Mäetamme juubelinäitus

Võrus avati reedel Eesti kaasaegse kunsti ühe olulisema esindaja Marko Mäetamme juubelinäitus "Teekond tundmatusse". Värviküllase kujunduse saanud näitusele on koondatud kunstniku tähtsaimad teosed läbi aastakümnete ja osa näitusest on jõudnud installatsioonina ka Võru linnaruumi.

Marko Mäetamm on üks tuntumaid, omanäolisemaid Eesti tänapäeva kunstnikke, kes oma loomingus keskendub pingetele isiklikes ja ühiskondlikes suhetes, olles haaratud sellest, mis parasjagu tema ümber või elus toimub.

"1990-ndate alguses ma lihtsalt rokkisin, nii nagu meeldis ja tegin seda, mis mulle õudselt meeldis ja see, mis mulle meeldis, oli see, mis ühiskonnas hakkas toimuma, et maailm läks värviliseks. Need litograafiad ongi põhimõtteliselt varajased üheksakümnendad, mis on täis USA ihalust," lausus Mäetamm.

Mäetamm tõi välja, et ühes tema enda kasvamise ja arenemisega on seda teinud ka tema looming. Pöörane noorusaeg asendus peagi perepea ja dekaani rolli, rahaküsimuste, vastutuse ja kohustustega.

"Ja ma tegin täiesti ratsionaalse otsuse, et kuna mu elu on täis ainult probleeme, siis need probleemid peavadki olema ka minu loomingu materjal, et see on aus," ütles Mäetamm.

Teiste tööde kõrvalt tõstab kunstnik ise esile oma kolmandal kursusel kiirustades ja kergelt veinivines valminud maali "Jamaaha, Kavasaki ja Honda maitsevad muna".

"Tookord olid väga olulised asjad kevad- ja sügisnäitused Katariina kunstihoones ja mul oli jultumust see ära raamida ja pakkuda kevadnäitusele ja see läks läbi. Ja see oli tegelikult väga suur asi, mingisuguse kolmanda kursuse jorsil kevadnäitusele oma tööga pääseda. Mind kohe selle järgi hakati õudsalt tundma kui sellist vahvat popkunstnikku, kellel on naljakad tööd," meenutas Mäetamm.

"Teekond tundmatusse" kujundaja on maalikunstnik Kristi Kongi, kes noppis näituse esiletõstmiseks värve Mäetamme teostelt – tulemuseks on värvi- ja rõõmuküllane väljapanek, mis iseloomustab kunstniku olemust.

"Kõik, mis meie ümber toimub, saab tema loomingusse ja ta on niivõrd selge, kohati minimalistlik, kohati hästi sõnaline, tahab hästi nappide vahenditega öelda põhilise sõnumi," lausus Kongi.

Võrumaa muuseumist alguse saav näitus jätkub installatsiooniga Võru linnaruumis Katariina alleel, kus inspireeritult Mäetamme "Postkaardid Pariisist" sarjast on pinkidele paigaldatud ehtsad jutumullid, kus sõnastatud olulised Võrumaaga seotud dialoogid. Mäetamme sõnul on see üks võimalusi kaasata inimesi kunsti.

"Üks asi on näitus kuskil galeriis või muuseumis, aga suurem osa inimesi ei käi ju muuseumis ega galeriis," ütles Mäetamm.

Mäetamme juubelinäitus "Teekond tundmatusse" jääb Võrumaa muuseumi galeriis avatuks kuni 7. septembrini.