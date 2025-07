Nädalavahetusel toimus Narvas huvitavat nii maa peal kui ka taevas

Mootorratturite kokkutulek Narva Bike toimus üheksa-aastase vaheaja järel. Korraldajad tunnistasid, et keskusega Narva linnuses korraldatud üritust lihtne taaselustada ei olnud.

"Motomeestest on jäänud millegipärast mulje, et nad on keerulise iseloomuga, ohtlikud ja hirmsad inimesed, aga meie kogemus selle festivaliga on olnud see, et Venemaa, Ukraina, Valgevene sõitjate jaoks on see äge euroopalik festival. Eurooplaste jaoks on see aga väga mõnus sõna otseses mõttes vene hingega tehtud festival," lausus Narva Bike 2025 korraldaja, Narva motoklubi Magnum asepresident Igor Batin.

Narva külje all Olgina lennuväljal näitas oma oskusi 73-aastane Leedu lennuvirtuoos Jurgis Kairys.

"Mul on mõistagi oma stiil. Üks kujund on näiteks "J" ehk selline, kus ma teen kaks pööret sekundis. On ka figuur, kui lennuk pöörleb oma pikitelje ümber. Eks neid kujundeid on palju erinevaid. Näiteks "kobrad", kus on palju väikesi kriitiliste nurkadega silmuseid. Paljud kujunditest on minu välja mõeldud n-ö autorifiguurid, mida enne mind polnud keegi teinud," sõnas piloot Jurgis Kairys.

Lõpetuseks joonistas leedulane taevasse südame.

Olgina lennupäeval lõid kaasa ka kohalikud langevarjurid, kes langesid maale koos suure riigilipuga.