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Microsoft pakub vabatahtliku lahkumise hüvitist 60 000 töötajale

Välismaa
USA tehnoloogiafirma Microsoft
USA tehnoloogiafirma Microsoft Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com/Charles McClintock Wilson
Välismaa

Microsoft pakub vabatahtliku lahkumise hüvitist ligi 60 000 töötajale, mis moodustab umbes veerandi ettevõtte tööjõust, teatas firma esmaspäeval.

Tehnoloogiahiid soovib selle sammuga kulusid kärpida, suunates samal ajal raha tehisaru arendamisse.

Microsofti pressiesindaja sõnul saavad pakkumise USA-s, Kanadas, Indias ja Suurbritannias asuvate valitud meeskondade asepresidendi tasemel või madalamal ametikohal töötajad. Samas on pakkumisest välistatud teatud töötajarühmad, sealhulgas osa andmekeskustes, müügi- ja turundusosakondades töötavaid inimesi.

"Vabatahtliku lahkumise pakkumine peegeldab olulist osa sellest, kuidas me arendame oma lähenemist muutustele: luues suuremat paindlikkust ja võimalusel rohkem viise, kuidas töötajad saavad oma järgmist eluetappi kujundada," ütles asepresident ja personalijuht Amy Coleman töötajatele saadetud memos.

Tegemist on teise vabatahtliku lahkumispaketi pakkumisega, mille Microsoft on sel aastal töötajaile teinud.

Aprillis pakkus ettevõte väidetavalt umbes seitsmele protsendile oma USA töötajatest võimalust varem pensionile minna.

CNBC andmetel kasutas vabatahtliku lahkumise plaani ligikaudu 30 protsenti neist, kellele pakkumine tehti.

Juuni lõpu seisuga oli Microsoftil üle maailma 223 000 töötajat, samas kui 2025. aasta lõpus oli neid 228 000, selgub ettevõtte aruandlusest.

Uue lahkumishüvitise pakkumise saavad ligikaudu 27 protsenti Microsofti töötajatest.

Ettevõte peaks selle nädala lõpus avaldama oma kvartalitulemused.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: BNS/AFP

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