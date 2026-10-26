X!

Herem: senised riigikaitse arengukava otsused tuleb üle vaadata

Eesti
Martin Herem.
Martin Herem. Autor/allikas: Siim Lõvi / ERR
Eesti

Kaitseminister Martin Herem ütles ERR-ile antud intervjuus, et järgmise 10 aasta riigikaitse arengukava vajab õhukaitse ja merekaitse valdkondades täiustamist ning muu hulgas peaks kaaluma raha leidmist kerghävitajate ostuks.

Riigikaitse arengukava viimane seis oli selline, et see oli jõudnud riigikantseleisse kinnitamiseks, aga te ikkagi leidsite sealt, et tuleb natuke ümber teha. On see nii?

Täpsemalt, ka kaitseväe juhataja on teinud oma täiendava sõjalise nõuande ja selle raames tuleks ka need senised otsused üle vaadata, et mida me suudame selle eest teha. Ja peamiselt puudutab see ikkagi nelja aastat. Me räägime siin nii merelistest võimetest kui ka õhukaitse mõttes asjadele üle vaatamisest.

Ma saan aru, et riigikantseleis oli riigikaitse arengukava üsna lõplikul kujul ja ootas seal paralleelselt riigi eelarvestrateegiaga (RES) heakskiitu. Ja nüüd teie ministriks saades, ka toetudes kaitseväe juhataja nõuandele, võtsite ta sisuliselt uuesti lahti ja nägite, et oleks vaja sinna asju lisada ja muuta?

Minu teada riigikaitse arengukava – 10-aastane – on antud kaitseministeeriumist välja juba kevadel, kui mitte varakevadel. Ja selle aja jooksul, selles samas õhukaitses on ikkagi toimunud mingid muudatused, mis hakkasid Ukraina sõjas peale juba eelmisel aastal, aga küllap siis tänaseks on pilt klaarim, milline see välja näeb. Juba sellepärast. Siin ei ole küsimus selles, et mina olen midagi üle vaadanud, vaid kaitsevägi tervikuna on saanud targemaks, ja mõned asjad on ka edasi arenenud Ukraina sõja näitel. Nii, et sellest tulenevalt on need muudatused.

Nii et Soome lahe laevateede lahtihoidmine ja õhukaitse täiendav hankimine – viimati te rääkisite kerghävitajate soetamise vajadusest.

Meie jaoks ei ole mitte Soome lahe laevateed, vaid mereteed läände tervikuna. Soome laht on siin selles suhtes isegi kõrvaline teema. Aga kindlasti ilma selle mereühenduseta me sureme väga kiiresti välja – 80 protsenti meie kaubavahetusest täna käib mööda merd, soomlastel ka. Nii et tervikuna me peame seda koos liitlastega vaatama, et igal ajahetkel need ühendused oleks meie käes.

Nüüd, mis puudutab õhukaitset ja õhk-õhk õhukaitset, ehk siis neid samu reaktiive, siis see, millega Venemaa on siin viimase aasta jooksul välja tulnud, on sisuliselt odavad tiibraketid, ehk siis reaktiivmootoriga droonid. Ja nende vastu üks tõhusaim vahend, mis kasutuses on, on lennukid, reaktiivlennukid. Kas me läheme seda teed, et hangime omale kergeid reaktiive nagu näiteks Hawk, L-39 või midagi taolist, või me vaatame hoopiski mehitamata reaktiivide poole? See on veel iseasi. Aga ma arvan küll, et me peaksime mõtlema, kuidas me oma õhk-õhk õhutõrjevõimekust ka mängu toome, nii-öelda. Aga ressursid on piiratud, ja siis tuleb vaadata, mille arvelt me seda kõike teeme.

Kas see kerghävitajate soetamine on teie hinnangul täiesti reaalne teema praegu? Te teete ettepaneku sinna riigikaitse arengukavasse see ikkagi lisada ja need rahalised vahendid leida?

Ma arvan, et see on reaalne. Aga see ei ole mitte ainult reaalne, see võib olla ka vajalik. Kuidas me muidu nende ohtude vastu saame? Aga selleks kõigepealt me peame ikkagi üle vaatama kogu selle muu õhutõrjepildi. Mida me seal tahame arendada, mis meil on ja kuidas need lennukid, ükskõik kui palju, sinna asetuvad? Ka ajahetkest: kujutame ette, et meil on täiemahuline sõda, siis millised on need lennuväljad või lennurajad, mida me selleks kasutada saame? Võib-olla meil ühel hetkel neid enam ei ole, siis tekib küsimus, kuskohast nad õhku tõusevad või kas me peame kasutama midagi muud, mingeid muid asukohte. Ja lõpuks siis, kui palju neid lennukeid peab olema, mis ajahetkel me neid kasutame ja kus nad tegutsema hakkavad. See kõik ei ole minu jaoks päris selge veel.

Millal kaitseväe juhataja täiendava sisendi tegi riigikaitse arengukavasse?

Ma arvan, et see oli mõni nädal tagasi, ma praegu peast ei oska öelda. Aga minu ministriks oleku ajal, ehk siis viimase kuu aja jooksul. Ja see on saadetud kaitseministrile, mitte riigikantseleile.

Ja mida tema soovitas? See on teie omavaheline jutt, või saate seda ka avaldada?

Eks sellest see reaktiivide teema tegelikult ka tuleb, vähemalt osaliselt. Aga see puudutas ka muid asju veel.

Ja nüüd, presidendi juures tegutsevas riigikaitsenõukogus ootab ees selline teiepoolne ettekanne, nagu ma aru saan?

Jah, riigikaitsenõukogus ma nendel teemadel räägin küll. Küll veel mitte ettepanekutena, vaid ma toon need teemad seal välja, millega me töötame. Aga et oleksid konkreetsed ettepanekud, selleks ma kindlasti valmis ei ole.

Millal need konkreetsed ettepanekud võiks tulla?

Ma isegi ei oska praegu öelda, aga selle aasta sees.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Samal teemal

eesti raadio

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

13:55

Arukased puhastavad endisi tõhusalt põllumuldi raskmetallidest

13:55

Margiiela avaldas teise täispika albumi "Hall ala"

13:54

Võrkpallineiud tulid EEVZA meistrivõistlusel neljandaks ja pääsesid teise ringi

13:38

Herem: senised riigikaitse arengukava otsused tuleb üle vaadata

13:32

Reket ja Púr Múdd avaldasid ühise lühialbumi

13:30

Enn Eesmaa liitub Isamaaga Uuendatud

13:27

Rootsi Keskpartei liidril ei õnnestunud valitsust moodustada

13:20

Pimedal ajal suureneb huvi vaimse tervise kohvikute vastu

13:20

Keeleminutid. Põliskeelte väljakutsed tänapäeva maailmas

13:13

Tallinn võõrustab 2029. aastal suurt purjetamispidu

ringhääling 100

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

09:51

Trump nimetas Norrat peldikriigiks

25.10

Riik maksab endiste riigipeade kaasadele esindustasudeks tuhandeid eurosid kuus

25.10

Politsei: radikaliseerumise tunnused ilmnevad üha noorematel inimestel

25.10

Venemaa sai suure tiitlivõistluse korraldusõiguse

25.10

Sõja 1705. päev: USA, Ukraina ja Venemaa kolmepoolne kohtumine toimub novembris

12:15

Zelenski avaldas, mida ootab kolmepoolsetelt rahuläbirääkimistelt Uuendatud

06:57

Eksperdid peavad ohtlikuks riigi plaani registreerida AI-agente

06:40

Serbia president Vučić tunnistas kaotust parlamendivalimistel

25.10

Audi investeerib oma esimesse USA autotehasesse 4,2 miljardit dollarit

09:04

Meedia: Trumpi administratsioon tahab esitada Orbáni ÜRO juhiks

ilmateade

SPORT

13:54

Võrkpallineiud tulid EEVZA meistrivõistlusel neljandaks ja pääsesid teise ringi

13:13

Tallinn võõrustab 2029. aastal suurt purjetamispidu

12:34

Inter säilitas üle noatera esikoha, Bayern võitis lähikonkurenti kindlalt

12:00

Nabi: pean vaatama, kas olen veel valmis tippspordi kannatust läbi elama

loe: kultuur

13:55

Margiiela avaldas teise täispika albumi "Hall ala"

13:32

Reket ja Púr Múdd avaldasid ühise lühialbumi

13:20

Keeleminutid. Põliskeelte väljakutsed tänapäeva maailmas

13:00

Kaupo Meiel: inimese võitlus Tammsaarega

loe: eeter

09:50

Armeenia võitis noorte Eurovisiooni lauluvõistluse

09:22

Haiged puulehed tuleb kompostimise asemel jäätmejaama viia

25.10

Kaisa Kuslapuu: ärkasin ühel hommikul ja mõtlesin, et miks ma üldse eesti keeles muusikat kirjutan

25.10

Toivo Freeman-Pilt: kui Valentino disainer tahab minuga koostööd teha, teen vist õiget asja

Raadiouudised

12:45

Marine Le Pen püüab muuta prantslaste rahulolematuse enda valimisvõiduks

12:40

Rapla vald otsib võimalusi abivallavanemast vabanemiseks

12:30

Raadiouudised (26.10.2026 12:00:00)

11:35

Põhikooli matemaatikaõppe muutmine võiks leevendada inseneripõuda

09:30

Põlevkiviõliga kütmine ei pruugi tulla soodsam kui maagaasi kasutamine

09:25

Raadiouudised (26.10.2026 09:00:00)

25.10

Päevakaja (25.10.2026 18:00:00)

25.10

Mäetööstuse ettevõtted pole rahul riigi maa hindamise süsteemiga

25.10

USA vahevalimiste eel on suure tähelepanu all Michigani osariik

25.10

Riik plaanib tehisaru-agendid registreerida ja anda neile oma isikukoodid

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo