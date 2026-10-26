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Teisipäeval on sooja kuni 13 kraadi

ilm
Põld.
Põld. Autor/allikas: Olev Kenk/ERR
ilm

Teisipäeval jõuab aktiivne madalrõhkkond Fääri saartele ja laieneb oma sajuse servaga üle Skandinaavia. Samal ajal hoiab Venemaa kõrgrõhuala lääneserv ilma Soomes ja Baltimaades suurema sajuta. Üksnes Lääne-Eestisse jõuab ka mõni sajuhoog.

Eelolev öö tuleb pilves selgimistega ning kohati sajab vihma. PUHUB lõuna- ja edelatuul 3-9, iiliti 12, saartel ja läänerannikul 6-12, iiliti kuni 17 m/s. Pärast keskööd tuul veidi nõrgeneb. Õhusooja on 4 kuni 11 kraadi.

Teisipäeva hommikul on taevas muutlik ning paiguti rabistab hoovihma. Tuul puhub edelast ja lõunast 3-10, rannikul iiliti kuni 15 m/s. Õhutemperatuur jääb 6 kuni 11 kraadi vahele.

Päeval on Ida-Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Samas Lääne-Eestis on pilvisem ja kohati sabistab ka vähest vihma. TUUL puhub lõunast ja edelast 4-9, iiliti 13, saartel ja läänerannikul 6-12, iiliti kuni 15 ning vastu Läänemerd 18 m/s. Sooja on oodata 9 kuni 13 kraadi.

Järgnevad päevad tulevad võrdlemisi pilvised. Kui kolmapäeva öö tuleb veel sajuta, siis edaspidi muutub ilm juba märksa niiskemaks ja sajusemaks. Kolmapäeva pärastlõunal jõuavad esimesed vihmasagarad Lääne-Eestisse ning neljapäeval on vihma juba mitmel pool üle Eesti oodata. Reede ja laupäev tulevad vihmased ning öösiti tekib ka udu, mis ennelõunani püsib. Sooja on kolmapäeval ja neljapäeval keskmiselt 10, reedel 9 ning laupäeval 8 kraadi.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

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