Läti kohus tühistas Doždi eetrikeelu

NEPLP tühistas 2022. aasta detsembris Doždi ringhäälinguloa viidates ohule riigi julgeolekule ja avalikule korrale. Esimese astme kohus jättis otsuse jõusse.

Kanal näitas 2022. aastal kaarti, millel oli okupeeritud Krimm märgitud Venemaa territooriumiks. Eetris nimetati veel Venemaa sõjaväge "meie armeeks". Lisaks küsis ajakirjanik Aleksei Korostelev saates abi Vene armeele, seejärel ta vallandati.

Oma apellatsioonkaebuses leidis Dožd, et NEPLP nimetas kanalit ohuks riiklikule julgeolekule, tuginedes ühele julgeolekuteenistuse kirjas mainitud intsidendile. See oli seotud kanali endise töötaja eetris tehtud avaldustega, mis võeti tagasi ja kustutati, töötaja aga vallandati. Seetõttu leidis Dožd, et kanal ei saa vastu võetud meetmete valguses riigi julgeolekut ohustada, vahendas LSM.

Dožd ise kolis 2023. aastal Hollandisse.