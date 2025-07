Rally Estonia toob Eestisse turiste hoolimata hinnatõusudest

Kõige rohkem rallifänne on kohale tulnud Lätist ja Soomest. Prognoositud 50 000-pealisest publikust moodustavad välisturistid umbes 15 protsenti. Paljud rallihuvilised eelistavad kodumajutust. Rally Estonia tegevjuhi Janno Siitani sõnul pakub see võimalust lisaks rallile kogeda ka Eesti kultuuri.

"Ei otsita ainult hotelle, vaid just ka kodumajutust, kus sa võib-olla saad siis ka niisugust head eestimaist kodusööki ja lisaks võib-olla ka sauna," rääkis Siitan.

Rally Estonia hakkas kodumajutuse pakkumisi vahendama, et soovijad leiaksid mugavamalt ööbimiskoha. Kodumajutuse kõige populaarsemad piirkonnad on Otepää ja Tartu, kuid ööbimiskohti pakutakse ka mujal, ütles Siitan.

"Kodulehel on kõigil võimalik panna üles kodumajutuse kuulutus, kellel on pakkuda kas siis telkimiskohta, mingit kämpingut, tuba, suvilat, maja ja sinna saab panna ka oma pakutava kirjelduse ja pildid," selgitas ralli tegevjuht.

Majutuse pakkumiste arv kõigub lehel 20 ja 70 vahel. Siitani sõnul pakub Rally Estonia kodumajutuse kuulutuste vahendamist juba neljandat aastat.

"Nii kui me ralli kuupäevadega avalikuks tulime – tegelikult juba möödunud aasta lõpus – olid esimesed aktiivsed, kes oma kuulutused üles panid," märkis ta.

Lisaks kodumajutusele täidavad rallifännid ka hotelle. Raadimõisa ja Aleksandri hotellide tegevjuht Paavo Korkka räägib, et kaugemad külalised on saabunud nii Prantsusmaalt kui ka Inglismaalt.

"Kui muidu meil on ikkagi valdavalt klientuur Eestist ja Lätist, siis [nüüd] on näha ikkagi ka oluliselt kaugemalt kliente liikumas," tõdes Korkka.

Rally Estonia toimumise ajal kerkisid suure nõudluse tõttu hinnad kahekordseks, ütleb hotellide Pallas ja Sophia juhatuse esimees Verni Loodmaa.

"Me näeme seal ka seda, et meie restoranide käibed on paremad, vähemasti varasemate aastate kogemus seda näitab, sest et turist ja eriti välisturist kulutab natukene vabamalt oma raha, kui seda teeb kohalik tarbija," selgitas Loodmaa.