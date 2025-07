Briti valitsus soovib anda 16-aastastele õiguse valimistel hääletada

"Noored panustavad juba ühiskonda töötades, makse makstes ja sõjaväes teenides. On õige anda neile sõnaõigus ka neid puudutavates küsimustes," ütles asepeaminister Angela Rayner sotsiaalmeediaplatvormil X.

Valitsus täidab oma lubaduse anda 16- ja 17-aastastele valimisõigus, lisas ta.

Mõned väidavad, et Suurbritannia demokraatia on madala valimisaktiivsuse tõttu kriisis ning noorte kaasamine aitaks olukorda lahendada.

Valimisea muutus on aga vastuoluline ja kriitikud ütlevad, et see teenib vaid Leiboristliku partei enda huve, kuna teismelised kipuvad rohkem toetama just vasaktsentristlikke leiboriste.

Valitsus peab valimisea langetamiseks esitama vastava eelnõu parlamendile, kus tal on kindel enamus.

Üldvalimistel osalemine on 16-aastastel lubatud vaid käputäies riikides. Sealhulgas Austrias, mis viis vastava muudatuse esimese EL-i riigina sisse 2007. aastal, samuti aga Argentiinas, Brasiilias, Ecuadoris ja Kuubal.

Leiboristliku partei ministrite sõnul on muudatus mõeldud "demokraatia kaasajastamiseks" ning viib üldvalimiste valimisea vastavusse Šotimaa ja Walesi piirkondlike parlamentide valimistel kehtiva vanusepiiriga.

Teiste plaanitavate muudatuste seas on valijate automaatse registreerimise sisseviimine, aga ka Ühendkuningriigis väljastatud pangakaartide aktsepteerimine isikut tõendava dokumendina valimisjaoskondades.

See järgneb konservatiivse valitsuse sisse viidud muudatusele valimisseadusse, mis nõudis valijatelt fotoga isikut tõendava dokumendi esitamist. Valimiskomisjoni andmetel jättis selle nõude tõttu mullu hääletamata umbes 750 000 inimest.

Mõttekoja Institute For Public Policy Research tegevdirektor Harry Quilter-Pinner nimetas kavandatavaid muudatusi "suurimaks valimissüsteemi reformiks alates 1969. aastast", mil valimisiga langetati 18. eluaastale.

Ta märkis, et valimisea langetamine ja automaatse registreerimise sisseviimine võiks lisada valijate nimekirja 9,5 miljonit inimest.

"Meie demokraatia on kriisis ja me võime jõuda murdepunkti, kus poliitika kaotab oma legitiimsuse," lisas ta, muudatustele toetust avaldades.

Konservatiivne opositsioon süüdistas siiski Leiboristlikku parteid silmakirjalikkuses, kuna 16- ja 17-aastastel ei ole endiselt lubatud kandideerida valimistel, osta lotopileteid või alkoholi ega abielluda.

"See on küüniline katse Leiboristliku partei poolt, keda nende ebapopulaarsus sunnib tegema suuri põhiseaduslikke muudatusi ilma konsultatsioonideta," ütles partei kogukonnaasjade kõneisik Paul Holmes.