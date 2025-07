Vene kultuurikeskuse kollektiivid taunivad asutuste liitmist

Viieteistkümne Vene kultuurikeskuse loomingulise grupi esindajad juhivad pöördumises tähelepanu sellele, et Tallinna linna esindajad ei leidnud võimalust kohtuda loominguliste kollektiividega ja tutvuda olukorraga kohapeal.

Kollektiivide katusorganisatsiooni Vene Haridus- ja Heategevusühingute Liidu liikmed paluvad linnajuhte mitte teha otsuseid kiirustades, leida aeg ning tutvuda olukorraga ja kohtuda inimestega, kes on viimase kolmekümne aasta jooksul panustanud Eesti kultuurimaastiku arendamisesse.

"Meie, Vene kultuurikeskuse hoones aastaid tegutsenud loominguliste gruppide juhid, väljendame oma sügavat muret Tallinna linnavalitsuse plaanide üle reorganiseerida keskuse töö ja see sisuliselt sulgeda," kirjutavad pöördumise autorid.

Loominguliste gruppide juhid leiavad, et linnavõim plaanib hävitada kultuurikeskkonda, mille loomisesse nad on viimase kolme aastakümne jooksul kõvasti panustanud. Infot tulevikuplaanide kohta on nad enda väitel saanud üksnes meediaväljaannetest.

"Praegune Tallinna linnavõim ei ole leidnud võimalust kohtuda meie rühmade esindajatega ega jagada oma plaane. Keskuse tuleviku teemat puudutavatest materjalidest selgub, et Kultuurikatlaga keskuse liitmise eesmärgiks on ruumide väljaüürimisega raha teenimine. Kultuurikatel ei tooda aga erinevalt meist iseseisvat kultuuritoodangut," tõdevad pöördujad.

Loominguliste kollektiivide palve linnavalitsusele ja volikogule on, et enne otsustamist uuritaks teemat põhjalikult ega lubataks ajaloolise kultuurikeskuse ja koos sellega ka kollektiivide hävitamist.

Pöördumisele on alla kirjutanud Vene haridus- ja heategevusühingute liit Eestis, rahvalauluansambel Ljubava, kammerkoor Eleegia, Vene filharmooniaühing, laste laulustuudio Nupukesed, Vene nukuteater, rahvalaulukoor Sudaruski, muusikastuudio Viva Musica, teatriühendus Junost, O. Lundi nimeline vokaalstuudio, naiskoor Slavjanka, rahvamuusika harrastajate ühing Slavutitš, vokaalstuudio EHO, show-ballett Visavi ja Kunstimaailm.

Kultuuriasutuste liitmine on linnavolikogu esmaspäevase erakorralise istungi üks päevakorrapunkte.